Motreanu (PNL) îi răspunde lui Grindeanu privind încheierea unui acord politic: Îl semnezi, dar îl și respecți?

Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu îi transmite miercuri liderului PSD, Sorin Grindeanu, că important nu este doar să semnezi un acord, ci și să îl respecți.

”Sorin Grindeanu vrea un acord cu PNL: ‘Acum, pe loc, îl semnez!’. Îl semnezi, dar îl și respecți? Am mai avut un program de guvernare și un acord politic semnate. Important nu este doar să le semnezi, ci și să le respecți”, a scris Motreanu pe Facebook.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este gata să semneze ‘pe loc’ acordul dintre partide care ar putea să deblocheze situația politică, dar condiția ar fi ca liderul PNL, Ilie Bolojan, să vină să îl semneze la rândul său, iar PNL să susțină prin vot un Guvern minoritar PSD.

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar putea renunța la unele condiții din acord – inclusiv cele legate de autonomia asupra programului de guvernare – după ce Ilie Bolojan a afirmat că liberalii au avut mai multe solicitări respinse de social-democrați.

‘Evident. Să știți că acel acord de care se spunea, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Adică acele puncte, nu acolo s-au blocat lucrurile. Nu avem niciun fel de problemă în a discuta, în a găsi, să spunem, punctul comun într-un acord de acest tip, de guvernare sau politic. Noi am fost deschiși în a găsi o soluție în toate aceste săptămâni. (…) Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să-l semneze și ei. (…) Să vină Bolojan să îl semneze și să voteze Guvernul minoritar PSD’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.