Nazare: Bugetul pe 2027 va fi complicat de construit. Pierdem 1,5% din PIB din PNRR

Bugetul pentru anul 2027 va fi complicat de construit, în condițiile în care România pierde finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) echivalente cu 1,5% din PIB și trebuie să integreze cheltuieli importante pentru apărare, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ședința de Guvern.

Ministrul a fost întrebat dacă poate garanta că anul viitor nu vor fi introduse taxe și impozite noi sau majorate cele existente, așa cum a afirmat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

”Așteptările privind bugetul din 2027 sunt foarte mari. Va fi un buget complicat de construit. Pierdem 1,5% din PIB din PNRR și trebuie să acceptăm că pot fi și astfel de momente când trebuie să ne bazăm și pe noi înșine, nu neapărat pe fonduri europene. Anul viitor este între două cicluri: finalizarea PNRR, dar noul cadru financiar începe din 2028. În același timp, se adaugă cheltuieli importante pe SAFE care trebuie integrate în buget. Nu e vorba doar de SAFE, e vorba de Apărare. Și trebuie să demonstrăm o ajustare credibilă, care să poată fi corect evaluată de agenții. De aceea nu aș vrea să intru în detaliile bugetului înainte să văd, la rândul meu, cifrele care vin de la toți miniștrii”, a menționat Alexandru Nazare, în briefingul care a urmat ședinței în care Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din 2026.

Referindu-se la o eventuală majorare a taxelor, acesta a subliniat că nu își dorește o astfel de măsură.

”Nu aș vrea să mă antepronunț și de aceea sunt rezervat pe această temă. Dar nu că n-aș vrea să vă răspund și nu v-aș spune ce-mi doresc. Sigur, nu-mi doresc foarte multe lucruri. Am fost întrebat de taxe. Nu-mi doresc să crească taxele. Și asta e o chestiune pe care am repetat-o. Nu-mi doresc. Îmi doresc să avem resurse pentru protecția celor vulnerabili, pentru investiții în 2027, pentru finalizarea proiectelor deja începute. Dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul este intact și să fim siguri că asigurăm premisele pentru relansare economică în 2027, care este un factor extrem de important și face ajustarea mult mai ușoară din 2027”, a explicat Nazare.

Prima rectificare bugetară din 2026 menține deficitul la 6,2% din PIB pentru acest an, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 1,2 miliarde de lei, cele mai mari suplimentări nete fiind prevăzute pentru sănătate, potrivit unui comunicat transmis joi de Ministerul Finanțelor.

PIB-ul nominal utilizat la rectificare a fost actualizat la 2.086,3 miliarde lei, pe baza celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În termeni nominali, deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3,5 miliarde lei, la 130,3 miliarde lei, ponderea în PIB menținându-se la 6,2%.