Nazare: Relaţia cu PSD este foarte bună

Alexandru Nazare, ministru al Finanţelor şi fost deţinător al aceluiaşi portofoliu şi în Guvernul condus de Ilie Bolojan, spune că are o relaţie foarte bună cu colegii de la PSD din Executiv, el arătând că dovada în acest sens este adoptarea „în timp record” a rectificării bugetare. Nazare consideră legitimă solicitarea PSD privind prezentarea de date financiare legate de activitatea fostului Guvern.

„Relaţia e foarte bună, dovadă că astăzi, în Guvern, am aprobat o rectificare bugetară în timp record”, a afirmat Alexandru Nazare, vineri, referindu-se la relaţia cu PSD, ai cărui reprezentanţi sunt majoritari în Executiv.

Ministrul Finanţelor consideră legitimă solicitarea social-democraţilor privind existenţa unui raport legat de modul în care fostul Guvern a gestionat finanţele ţării, el arătând că, de altfel, un asemenea document este în lucru.

„Cred că este o solicitare legitimă să avem cifrele pe masă corect, transparent din toate punctele de vedere. Nu e absolut nicio problemă să pregătim acest raport, este în lucru în acest moment la Ministerul Finanţelor, în cel mai scurt timp va fi prezentat, completează execuţia bugetară pe care o publicăm în fiecare lună. E foarte important să avem o imagine, un inventar al obligaţiilor structurale ale României, de orice natură ar fi ele, de ordin istoric, de ordin mai recent şi să vedem, după ce tragem linie, care sunt soluţiile pentru a rezolva aceste probleme. Deci solicitarea este absolut legitimă pentru un guvern nou învestit să aibă vizibilitate asupra tuturor acestor probleme”, a afirmat Alexandru Nazare.

Întrebat dacă i-a spus preşedintelui PSD Sorin Grindeanu că felul în care cifrele României sunt folosite poate afecta credibilitatea pe plan internaţional, acesta a subliniat că el, ca ministru, nu „simte nevoia”, iar „situaţia nu reclamă” transmiterea de mesaje către preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, întrucât există dialog la nivel de miniştri, dar şi unul direct.

„Nu am transmis un mesaj şi nu îi transmit mesaj domnului Grindeanu, eu transmit mesaje tehnice, bazate pe cifre din Ministerul de Finanţe şi evaluând potenţialele riscuri. Cred, repet, că cererea domnului Grindeanu de a avea o viziune cât mai clară asupra situaţiei e o cerere legitimă”, a adăugat Nazare.