Nazare: România și Grecia pot susține poziții comune în Eurogrup și ECOFIN

România și Grecia pot susține poziții comune în Eurogrup și ECOFIN și pot avea mai multă greutate în dezbaterile despre regulile fiscale, taxare și competitivitatea Europei, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

‘M-am bucurat să mă revăd astăzi, la București, cu prietenul și omologul meu Kyriakos Pierrakakis. Cu Grecia avem o relație privilegiată, bazată pe încredere și pe o cooperare tot mai strânsă în dosarele economice importante pentru regiunea noastră și pentru Europa. Grecia este și un exemplu relevant pentru România. După anii foarte dificili ai crizei datoriilor, a reușit o redresare economică semnificativă, și-a recâștigat credibilitatea și a ajuns din nou la excedente bugetare. Experiența Greciei arată cât de importante sunt consecvența reformelor, disciplina fiscală și refacerea încrederii investitorilor. Kyriakos conduce astăzi și Eurogrupul, forul care coordonează politicile economice ale statelor din zona euro și care, în format extins, aduce la aceeași masă și statele din afara zonei euro, inclusiv România. Lucrăm împreună pe teme de interes direct, de la competitivitate și investiții până la piețele de capital, digitalizare și viitorul politicilor economice europene’, a scris, vineri, Alexandru Nazare, după o întâlnire la Ministerul Finanțelor cu Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și Finanțelor din Grecia și președintele Eurogroup.

Potrivit acestuia, pentru România este important să fie prezentă tot mai activ în aceste discuții și să construiască alianțe strategice.

‘Împreună cu Grecia putem susține poziții comune în Eurogrup și ECOFIN și putem avea mai multă greutate în dezbaterile despre regulile fiscale, taxare și competitivitatea Europei. România și Grecia au interese comune și o relație pe care o putem transforma într-o voce mai puternică pentru regiunea noastră la nivel european’, a precizat Alexandru Nazare.