Nazare: Suntem în general rezervați în a acționa asupra accizei. Nu garantează scăderea prețului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că este rezervat în a acționa asupra accizei, ca modalitate de a reduce prețul la carburanți, el precizând că o reducere nu garantează prețuri mai mici.

‘Există mai multe propuneri în privința modului în care România trebuie să reacționeze. Există analize, aceste analize le-am făcut și noi, de la Ministerul Finanțelor. Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului și va fi luată o decizie. În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunț. Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat și suntem în general rezervați în a acționa asupra accizei. Propunerile care au ieșit în spațiul public nu sunt propuneri pe care să le putem… sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susținută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realiști și să dozăm măsurile în așa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a prețurilor să fie îndeplinit. Pentru că, atenție, o scădere a accizei nu garantează scăderea prețului’, a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnaliști dacă o reducere a accizei la carburanți ar putea fi soluția pentru prețuri mai mici la combustibil.

‘Cred că în acest moment este esențial controlul operatorilor economici care dispun de stocuri de combustibil cumpărate înainte, care nu sunt influențate de prețul actual al combustibilului’, a declarat Alexandru Nazare.