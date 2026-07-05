Negrescu: România – raport pozitiv în relația cu UE; am contribuit cu 30 miliarde de euro, am primit peste 100 de miliarde

România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană, pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat, sâmbătă, la Alba Iulia, europarlamentarul Victor Negrescu.

‘În concluzie, România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni. Am contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și am primit peste 100 de miliarde. Potențialul este mult mai mare de atât. Trebuie să identificăm și alte resurse financiare, fie că vorbim de fondurile disponibile prin Banca Europeană de Investiții, fie că vorbim de alte programe disponibile direct la Bruxelles, trebuie să ne gândim la toate aceste elemente’, a spus Victor Negrescu în cadrul evenimentului ‘Transylvania EU Funds Day’.

Europarlamentarul a menționat că, în prezent, 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene.

‘Practic, România este dependentă de bani europeni, județele noastre sunt dependente de bani europeni, comunitățile noastre au nevoie de aceste resurse financiare, pentru investiții în mod special. Mediul privat are nevoie de acest input financiar în economia națională, dar ține de noi să folosim adecvat acești bani’, a afirmat Victor Negrescu.

Europarlamentarul s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual, perioada 2028-2034, cu o propunere a Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro, România urmând să primească în jur de 60 miliarde de euro.

‘În momentul de față, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Până la finalul anului se va ajunge de principiu la un acord cu privire la acest viitor buget multianual. În perspectiva prezentată de Comisia Europeană, țara noastră ar urma să primească aproape 60 de miliarde de euro, care este o sumă oarecum similară cu suma pe care am primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. Este o sumă importantă, dar trebuie să o păstrăm în aceste negocieri’, a spus Victor Negrescu.

Acesta a adăugat că statele membre vor trebui să dezvolte planuri naționale, mai exact Planul de parteneriat național și regional, care să fie aprobat de Comisia Europeană.

‘În același timp, trebuie să spunem o realitate. Se schimbă și ponderea financiară. Dacă până în prezent peste 50% din bani erau distribuiți prin anvelope naționale, acum, pentru prima dată, majoritatea fondurilor vor fi administrate direct de Bruxelles. Peste 55%. Vom avea un fond european de competitivitate, pentru care trebuie să pregătim proiecte cu anvergură europeană, proiecte mari, proiecte serioase, proiecte care implică foarte mulți actori. Și aici trebuie să învățăm să avem într-adevăr un parteneriat public-privat care este unul funcțional. Trebuie să creăm ecosisteme și aici o să vedem exemple de ecosisteme în așa fel încât să putem să câștigăm aceste competiții europene. Pentru că România trebuie să prezinte proiecte care vor fi în directă competiție cu alte proiecte venite din partea altor state membre’, a explicat europarlamentarul.

Vicepreședintele Parlamentului European a organizat sâmbătă, la Centrul Multifuncțional ‘Gheorghe Șincai’ din Alba Iulia, cea de-a doua ediție a evenimentului ‘Transylvania EU Funds Day’, o platformă de dialog dedicată viitorului fondurilor europene și investițiilor strategice pentru dezvoltarea României.