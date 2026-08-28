Nicușor Dan, despre ‘eșecul’ în cazul legii salarizării: Problema e că fiecare și-o dorește în alt fel

Președintele Nicușor Dan consideră că neadoptarea noii legi a salarizării bugetarilor reprezintă un ”eșec”, dar susține că discuțiile purtate în ultimele luni pe acest subiect pot sta la baza unui proiect nou.

Întrebat, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, cine este responsabil pentru eșecul înregistrat în cazul noii legi a salarizării unitare, el a răspuns: ‘În primul rând, noi am fost mediatorii. În al doilea rând, în momentul în care ne-am implicat și noi în această dezbatere, ca mediatori, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte, foarte puțin dezvoltate’.

Șeful statului a precizat că atunci când s-a implicat în discuțiile dintre partidele din coaliție și sindicate proiectul era insuficient pregătit. El a dat exemplul unor negocieri în care erau prezentate sume diferite pentru aceeași situație.

‘De exemplu, inclusiv acum, de ordinul două săptămâni, a fost o discuție între sindicate și pe o ramură, nu vreau să spun acum, pe una din ramurile importante, a fost o discuție între sindicate și reprezentanții ministerelor și unii vorbeau de 7 miliarde, alții vorbeau de 3 miliarde și alții vorbeau de 4 miliarde. Pe aceeași situație, pe același număr, pe același coeficient. Deci a fost – bineînțeles, până la urmă a fost un eșec, dar munca asta care s-a făcut în, cred că sute de ore de discuții, unu: trebuia să fie făcută înainte; doi, ajută pentru o lege a salarizării, pe care toată lumea și-o dorește. Problema este că fiecare și-o dorește în alt fel”, a declarat președintele Nicușor Dan.

El a afirmat că nu are nicio garanție că până la sfârșitul anului România va adopta o nouă lege a salarizării.

‘Toată lumea își dorește și toată lumea înțelege că o să vină din nou agențiile de rating și ei se vor uita la două lucruri: se vor uita la legea bugetului 2027 și la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală, pe de o parte, și să nu avem riscuri din litigii, care sunt deja multe pe rol, între persoane care sunt pe aceeași poziție administrativă și au remunerații diferite’, a precizat Nicușor Dan.