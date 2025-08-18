Nicușor Dan, după videoconferința Coaliției de Voință: Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui la oferirea de garanții solide de securitate

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, la finalul videoconferinței Coaliției de Voință, că România și-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite ale Americii și de partenerii europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate, punctând că aceasta înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate.

‘Astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției de Voință, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri. (…) Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre. În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate’, a transmis șeful statului într-o postare pe Facebook.

Acesta subliniază că este necesară exercitarea în continuare a presiunii asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată.

‘Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați? Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei’, a mai spus președintele Nicușor Dan.