Nicușor Dan: La 1 septembrie o să avem o nouă consultare cu partidele privind desemnarea noului premier

Președintele Nicușor Dan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, întrucât în perioada vacanței parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare.

Șeful statului a explicat, joi seara, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Ambasada României la Chișinău, că o eventuală nominalizare urmată de un nou eșec în Parlament ar fi transmis un semnal negativ inclusiv agențiilor de rating.

‘Cred că conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare’, a declarat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a declarat totodată că după primele două nominalizări de premier a concluzionat că nu există suficiente șanse pentru formarea unei majorități în perioada vacanței parlamentare.

‘După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit că știrile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România, ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabilă’, a răspuns jurnaliștilor președintele Nicușor Dan.

În răspunsul său, Nicușor Dan a subliniat că este necesar ca România să aibă un nou guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York.

‘Eu cred că este o urgență, cred că toată lumea realizează că e urgență să avem un guvern, numai că cu mențiunea pe care am făcut-o, că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat’, a mai declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că sunt multe ipoteze de lucru pe care au fost ‘nenumărate discuții cu toate părțile’.

‘În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștrii politici’, a afirmat Nicușor Dan.