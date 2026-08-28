Nicușor Dan la Chișinău: Mai este puțin până când Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Chișinău, că ‘mai este doar puțin’ până când Republica Moldova va intra în Uniunea Europeană, apreciind că țara vecină are ‘conducători care știu să o ducă acolo’ și cetățeni care susțin acest obiectiv.

‘Mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul, în Uniunea Europeană. Are conducători care știu să o ducă acolo și vă are pe voi cei care susțineți aceasta’, a afirmat Nicușor Dan, în discursul susținut în fața mulțimii adunate în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, înaintea concertului festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova.

În acest context, șeful statului român a subliniat că, în pofida opresiunilor și deportărilor, oamenii din Republica Moldova și-au păstrat cultura, tradițiile și identitatea.

Președintele României a făcut referire și la Ucraina și la președintele Volodimir Zelenski, care a fost prezent pe scenă alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, subliniind importanța păstrării identității naționale.

‘Domnul președinte Zelenski și poporul ucrainean dovedesc că atunci când există conștiință și când oamenii își apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale’, a conchis Nicușor Dan.