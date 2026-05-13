Nicușor Dan: România își dorește oricât de mulți soldați americani

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, într-o conferință de presă susținută alături de omologul său polonez, Karol Nawrocki, că România își dorește o prezență cât mai numeroasă a militarilor americani pe teritoriul său și că este ‘o gazdă bună’ pentru trupele SUA.

‘România își dorește oricât de mulți soldați americani. Suntem cam la 1.500 în momentul acesta, după episodul de acum o lună și jumătate. Avem Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu, în care este o investiție etapizată de 4 miliarde de euro, care a început și care se va desfășura în anii următori, însă niciun fel de, cum să spun, de atitudine incorectă față de partenerii noștri europeni. Da, este o decizie care ține strict de Statele Unite ale Americii, în măsura în care domniile lor vor considera că pentru apărarea colectivă, pentru apărarea NATO, România este o gazdă bună, vom fi foarte fericiți să o facem’, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan va prezida miercuri, împreună cu Karol Nawrocki, Summitul B9, organizat la Palatul Cotroceni.

Evenimentul reunește lideri din regiune, iar printre cei care participă se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.