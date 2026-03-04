Nvidia investeşte 4 miliarde de dolari în companii de fotonică, pentru a susţine infrastructura AI

Nvidia a anunţat luni o investiţie totală de 4 miliarde de dolari în două companii americane specializate în tehnologii fotonice, în încercarea de a consolida lanţurile de aprovizionare şi capacităţile de cercetare necesare pentru dezvoltarea accelerată a infrastructurii AI, relatează CNBC.

Gigantul american va investi 2 miliarde de dolari în Lumentum şi încă 2 miliarde în Coherent.

Ambele companii dezvoltă tehnologii optice şi fotonice, sisteme care generează sau transmit lumină, utilizate în aplicaţii precum senzori, comunicaţii de mare viteză şi transfer de date esenţial pentru centrele de date AI.

Lumentum dezvoltă soluţii optice şi fotonice pentru reţelele şi infrastructura care susţin inteligenţa artificială, cloud computing şi comunicaţiile de nouă generaţie.

Coherent este specializată în fotonică de înaltă performanţă, utilizând fotoni pentru a crea componente şi sisteme optice avansate, necesare platformelor AI cu latenţă scăzută şi capacitate mare de transfer.

”Împreună cu Lumentum, Nvidia avansează cea mai sofisticată fotonică pe siliciu din lume pentru a construi următoarea generaţie de fabrici AI la scară gigawaţi”, a declarat Jensen Huang, fondator şi CEO al Nvidia.

Acordul cu Lumentum este unul strategic, pe mai mulţi ani, care include un angajament de achiziţii de mai multe miliarde de dolari şi drepturi viitoare de acces la capacităţi pentru componente laser avansate.

Parteneriatul cu Coherent vizează dezvoltarea generaţiei următoare de fotonică pe siliciu pentru infrastructura AI, incluzând de asemenea un angajament multianual de achiziţii de miliarde de dolari şi drepturi viitoare de acces la capacităţi pentru produse laser şi soluţii optice de reţea.

Investiţiile marchează o nouă etapă în strategia Nvidia de a securiza tehnologiile fundamentale pentru sistemele AI masive, unde fotonica devine esenţială pentru reducerea consumului energetic şi creşterea vitezelor de interconectare în centrele de date.