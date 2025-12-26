Nvidia licenţiază tehnologia Groq şi recrutează conducerea startupului, într-o nouă mutare din valul de acorduri Big Tech

Nvidia a ajuns la un acord pentru a licenţia tehnologia de cipuri a startupului Groq şi pentru a prelua mai mulţi dintre directorii săi de top, inclusiv CEO-ul companiei, a anunţat Groq miercuri, într-o postare pe blog, relatează Reuters.

Tranzacţia se înscrie într-un tipar tot mai frecvent, în care marile companii tehnologice preferă să obţină acces la tehnologie şi talent prin acorduri de licenţiere şi recrutări strategice, fără a realiza achiziţii directe.

Groq este specializată în zona de ”inference”, etapa în care modelele de inteligenţă artificială deja antrenate răspund solicitărilor utilizatorilor.

Deşi Nvidia domină piaţa antrenării modelelor AI, competiţia este mult mai intensă pe segmentul de inference, unde rivali consacraţi precum AMD, dar şi startupuri precum Groq şi Cerebras Systems, încearcă să câştige cotă de piaţă.

Potrivit Groq, acordul presupune o licenţă ”non-exclusivă” a tehnologiei sale către Nvidia. Fondatorul Jonathan Ross, fost inginer-cheie în iniţierea programului de cipuri AI al Google, preşedintele Groq, Sunny Madra, precum şi alţi membri ai echipei de inginerie vor trece la Nvidia. O sursă apropiată companiei americane a confirmat existenţa acordului de licenţiere.

Detaliile financiare nu au fost făcute publice. CNBC a relatat anterior că Nvidia ar fi fost de acord să cumpere Groq pentru 20 de miliarde de dolari în numerar, însă nici Nvidia, nici Groq nu au confirmat informaţia.

Groq a precizat că va continua să opereze ca firmă independentă, cu Simon Edwards în funcţia de CEO, iar activitatea sa de cloud va merge mai departe.

Acordul se alătură unei serii de tranzacţii similare din ultimii ani. Microsoft a atras un director de top în AI printr-un acord de 650 de milioane de dolari structurat ca licenţă, Meta a cheltuit 15 miliarde de dolari pentru a-l recruta pe CEO-ul Scale AI fără a prelua compania, Amazon a angajat fondatorii Adept AI, iar Nvidia a recurs la o strategie similară chiar în acest an.

Deşi aceste mutări au atras atenţia autorităţilor de reglementare, niciuna nu a fost anulată până acum.

Analiştii avertizează însă asupra riscurilor antitrust. Stacy Rasgon, analist Bernstein, a notat că structura de licenţiere non-exclusivă ar putea ”menţine aparenţa competiţiei”, chiar dacă leadershipul şi o parte semnificativă a talentului tehnic se mută la Nvidia.

El a adăugat că relaţia strânsă a CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, cu administraţia Trump ar putea juca un rol important în contextul reglementărilor.

Groq şi-a dublat recent evaluarea la 6,9 miliarde de dolari, de la 2,8 miliarde în august anul trecut, în urma unei runde de finanţare de 750 de milioane de dolari în septembrie. Compania este una dintre puţinele care nu folosesc memorie externă de mare viteză, bazându-se pe memorie integrată de tip SRAM, ceea ce permite interacţiuni mai rapide cu chatboturile şi modelele AI, dar limitează dimensiunea modelelor deservite.

Principalul rival al Groq în această abordare este Cerebras Systems, care, potrivit Reuters, ar putea lansa o ofertă publică iniţială chiar de anul viitor. Ambele companii au semnat contracte importante în Orientul Mijlociu.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a susţinut în cel mai important discurs al său din 2025 că grupul va reuşi să îşi păstreze poziţia dominantă pe măsură ce piaţa AI se mută treptat de la antrenarea modelelor către zona de inference.