O bancă americană propune utilizarea activelor globale ale Lukoil pentru acoperirea pierderilor investitorilor americani

Banca americană de investiții Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a înghețat participațiile la Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Mai mulți administratori de active din SUA, inclusiv BlackRock, JP Morgan și Goldman Sachs, au pierdut miliarde de dolari atunci când au fost nevoiți, mai întâi să înghețe și apoi să își deprecieze acțiunile la firme rusești, inclusiv Lukoil, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Xtellus a transmis Trezoreriei SUA că vrea să organizeze un schimb de valori mobiliare Lukoil deținute de investitori americani, într-o vânzare fără numerar înapoi către Lukoil, în schimbul activelor globale ale companiei rusești, au declarat pentru Reuters patru surse din apropierea acestui dosar.

Activele internaționale ale Lukoil, a căror valoare este estimată la 22 de miliarde de dolari, au atras o listă lungă de părți interesate, de la fondul american de investiții Carlyle și până la grupul petrolier Chevron. Compania petrolieră rusească are termen până pe 13 decembrie pentru a vinde aceste active, dar a solicitat o prelungire a acestui termen limită, astfel încât să aibă mai mult timp să lucreze la tranzacții, au declarat alte două surse.

Investitorii occidentali dețineau peste un sfert din acțiunile Lukoil înainte de începerea războiului din Ucraina. În prezent, valoarea Lukoil este de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Potrivit surselor, plata activelor cu acțiuni ar putea însemna o tranzacție mai rapidă, deoarece sancțiunile occidentale asupra Lukoil interzic transferurile de numerar către companie.

Potrivit Reuters, Banca Xtellus Partners îi consiliază pe miliardarul american Todd Boehly și grupul de investitori din Emiratele Arabe Unite, Allied Investment Partners, care au încheiat un parteneriat în cadrul acestei tranzacții propuse. Dacă propunerea băncii americane va avea succes, Boehly și Allied Investment Partners ar încerca să vândă activele Lukoil din străinătate, probabil către companii energetice. Cumpărătorii de active ar trebui mai întâi să ajungă la un acord cu Lukoil înainte de a aproba tranzacția cu Trezoreria americană, au precizat sursele.

Banca de investiții americană Xtellus a apărut în 2018 după o achiziție de către echipa managerială a operațiunilor din SUA ale celei de-a doua mari bănci din Rusia, VTB Capital.

Lukoil are o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări din întreaga lume, precum și rafinării în Europa. Producția lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.