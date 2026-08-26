O mașină rulată din zece prezintă semne de utilizare mai intensivă decât cred cumpărătorii români

Una din zece mașini second hand (10,1%), verificate în România, prezintă semne de utilizare mult mai intensivă decât cred cumpărătorii, relevă o analiză de specialitate, dată publicității marți.

Conform carVertical, un vehicul este considerat ca fiind condus intensiv în cazul în care kilometrajul său anual depășește 36.000 de kilometri (adică o medie de peste 3.000 de kilometri pe lună). Astfel, din totalul vehiculelor verificate pe platformă, în România, în perioada 2025 – 2026, o pondere de 10,1% au intrat în această categorie.

”Vehiculele folosite în regim de taxi, pentru ride-hailing sau pentru alte servicii de transport își petrec cea mai mare parte a timpului operând în medii urbane. Accelerația și frânarea repetitive, funcționarea la ralanti, călătoriile pe distanțe scurte, intrările și ieșirile frecvente ale pasagerilor sau încărcarea și descărcarea bunurilor sunt acțiuni care contribuie la uzura crescută a motorului, a suspensiei, a interiorului, a transmisiei și a multor altor componente”, se menționează în studiu.

Cercetarea a identificat și modelele din România care sunt cel mai frecvent asociate cu o utilizare intensivă, iar pe primul loc s-a clasat Skoda Kodiaq – cu 35,6% dintre aceste modele ce au depășit pragul anual de 36.000 de kilometri. Ierarhia este continuată de Mercedes-Benz 220 (cu 29,2%), Skoda Octavia (21,4%), Skoda Superb (20%) și Mercedes-Benz E-Class (16,4%).

”Faptul că aceste modele sunt alese deseori pentru a fi utilizate în scopuri comerciale nu este deloc surprinzător având în vedere cât sunt de practice, fiabile și eficiente. Mai mult, toate modelele din top pot parcurge mulți kilometri fără probleme, lucru care le face să fie la mare căutare printre micii și marii afaceriști și furnizorii de servicii. La rândul lor, persoanele fizice care caută vehicule second-hand sunt atrase de ele din aceleași motive, asociind aceste mașini cu confortul, durabilitatea și fiabilitatea. Taxiurile clasice sunt ușor de recunoscut după ce se ‘pensionează’, dar multe alte vehicule utilizate pentru servicii de transport, pentru car-sharing, călătorii de afaceri sau direct ca vehicule de închiriat nu se deosebesc de mașinile obișnuite odată ce intră pe piața de auto rulate. Chiar dacă rapoartele de istoric auto pot să nu conțină întotdeauna înregistrări care să indice o utilizare comercială, progresia kilometrajului poate dezvălui dacă o mașină a avut un trecut mai solicitant decât sugerează în prezent aspectul său”, susțin realizatorii analizei.

Aceștia adaugă faptul că samsarii de mașini încearcă, deseori, să ascundă aceste informații, deoarece cumpărătorii evită în general fostele taxiuri.

”Având în vedere că țările nu schimbă în mod sistematic date despre vehicule, este dificil să urmărești istoricului unei mașini peste hotare. Fără acces la înregistrările istorice, cumpărătorii rămân în întuneric și riscă să achiziționeze un vehicul care a fost prost întreținut”, notează sursa citată.

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de către clienții companiei în perioada ianuarie 2025 – mai 2026.