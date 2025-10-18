O preluare a Warner Bros. ar putea costa Paramount 60 de miliarde de dolari

David Ellison, noul mogul al industriei media şi proprietarul Paramount Global, ar putea fi nevoit să plătească aproximativ 60 de miliarde de dolari pentru a prelua Warner Bros. Discovery (WBD), potrivit unei analize Reuters Breakingviews.

Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison, fondatorul Oracle, îşi doreşte să cumpere întregul grup, care include HBO, CNN, studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming Max, pentru a-şi extinde imperiul media, care cuprinde deja CBS, franciza ”Mission Impossible”, MTV şi Nickelodeon.

Ofertele sale anterioare, estimate la 20 de dolari pe acţiune, au fost respinse, potrivit Bloomberg.

Surse apropiate discuţiilor au declarat pentru Wall Street Journal că Ellison ia în calcul să ocolească boardul WBD şi să se adreseze direct acţionarilor.

Actualul CEO al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, preferă însă o divizare a companiei, separând platformele de streaming şi studiourile de televiziunea prin cablu, aflată în declin.

Calculele financiare susţin această strategie: potrivit estimărilor Visible Alpha, serviciul Max ar putea genera un profit operaţional (EBITDA) de 2,3 miliarde de dolari în 2027, ceea ce i-ar conferi o valoare de circa 35 de miliarde de dolari la un multiplu de 15x.

Divizia de film, cu o bibliotecă impresionantă de titluri, de la Casablanca la The Matrix, ar valora aproximativ 45 de miliarde de dolari, iar reţelele de cablu, aflate pe un trend descendent, ar fi evaluate la 25 de miliarde.

După deducerea datoriilor nete de 31 de miliarde, valoarea totală a companiei ar ajunge la aproximativ 74 de miliarde de dolari, sau 30 de dolari pe acţiune.

Totuşi, aplicând un discount de 10% pentru riscurile de piaţă şi timpul de execuţie, evaluarea realistă a unei tranzacţii imediate ar scădea la 60 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 24 de dolari pe acţiune – un premium de 33% faţă de preţul actual al titlurilor WBD.

Zaslav trebuie să cântărească atent mişcarea: negocieri eşuate ar putea compromite planul său de divizare fără impozitare, în timp ce amânarea unei decizii creşte riscul ca viitorii cumpărători să se concentreze doar pe anumite active.

CEO-ul Netflix, Greg Peters, a avertizat recent asupra ”istoricului dezastruos” al fuziunilor media, menţionând că asemenea achiziţii rareori aduc valoare acţionarilor. Cu atât mai mult, spun analiştii, Ellison trebuie să fie sigur că preţul oferit este cel corect şi suficient de mare pentru a convinge acţionarii Warner Bros. Discovery.