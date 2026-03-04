Oana Gheorghiu: Reformarea companiilor de stat este o parte esenţială care vine cu schimbarea modelului economic

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că reformarea companiilor de stat este o parte esenţială care vine cu schimbarea modelului economic şi a explicat că guvernanţa reală, selectarea profesională şi transparentă a consiliilor directoare, răspunderea managerilor şi disciplina financiară nu sunt detalii tehnice, ci condiţii cheie pentru competitivitate şi sustenabilitate bugetară.

Oana Gheorghiu a participat, marţi, la dezbaterea ”România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale.

Ea a afirmat că modelul bazat pe costurile forţei de muncă competitive şi consum intern puternic se apropie de limitele sale.

”Ceva timp, România a urmat un model care a generat rezultate. Costurile forţei de muncă competitive şi consum intern puternic, dar acest model în momentul de faţă se apropie de limitele sale. Convergenţa salariilor avansează, dar creşterea productivităţii trebuie şi ea să accelereze. Dacă vrem să evităm ce economiştii numesc stagnarea la nivelul convergenţei reale, adică capcana venitului mediu, trebuie să mergem mai departe, trebuie să facem o schimbare bazată pe competitivitatea, inovare care nu mai este opţională”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Ea a precizat că această competitivitate se referă şi la disciplina economică şi necesită companii de stat care au rezultate.

”Competitivitatea nu se referă doar la cercetare şi tehnologie. Necesită de asemenea şi disciplină economică. Necesită Instituţii care funcţionează şi, în acelaşi timp necesită companii inclusiv întreprinderi de stat care au rezultate. Nu putem vorbi cu credibilitate despre o creştere inteligentă, atâta timp cât întreprinderile publice generează pierderi cronice, nu creează valoare şi funcţionează fără vreo guvernanţă profesională”, a mai transmis vicepremierul.

Oana Gheorghiu a declarat că reformarea companiilor de stat vine cu schimbarea modelului economic.

”Reformarea întreprinderilor de stat nu este, prin urmare, un aspect separat. Este o parte esenţială care vine cu schimbarea modelului economic. Guvernanţa reală, selectarea profesională şi transparentă a consililor directoare, răspunderea managerilor şi disciplina financiară nu sunt detalii tehnice. Acestea sunt condiţii cheie pentru competitivitate, pentru sustenabilitate bugetară şi pentru încrederea publicului. Tranziţiile de succes sunt dinamice. Crearea de noi activităţi şi de noi companii care înlocuiesc ce nu mai este viabil, adaptându-se în acelaşi timp la contextul din jurul nostru, astfel încât să ne folosim la maximum resursele. Asta include talent, capital şi energie. Talentul este resursa cea mai rară”, a mai afirmat Oana Gheorghiu.

Ea subliniat că ţările care au trecut de la venituri medii la venituri mari au disciplinat veniturile şi au dezvoltat capitalul uman.

”Ţările care au trecut rapid de la venituri medii la venituri mari au mai multe caracteristici în comun. Au protejat antreprenoriatul, întreprinderile libere, au disciplinat veniturile şi le-au protejat în ceea ce priveşte performanţa, au dezvoltat capitalul uman şi recompense pe baza meritelor şi s-au folosit de momentele de presiune pentru a reforma instituţiile şi politicile publice care nu mai corespundeau scopului iniţial”, a mai transmis vicepremierul Gheorghiu.

Ea a menţionat că parteneriatul cu Banca Mondială implică şi reforme structurale.

”Parteneriatul nostru cu Banca Mondială inclusiv prin mecanisme de împrumuturi pentru dezvoltare de politici, implică fix aceste aspecte, reforme structurale, sustenabilitate fiscală şi o creştere generată de sectorul privat. Până la urmă, întrebarea e clară. Cum facem tranziţia către un model economic important, fără a submina stabilitatea, dar în acelaşi timp, fără a amâna reforme care sunt deja de mult aşteptate”, a explicat Oana Gheorghiu.

Ea a mai afirmat că întreprinderile de stat trebuie să devină parte a soluţiei, nu a problemei şi că ”reformarea acestora reprezintă un test care dovedeşte seriozitatea noastră în această schimbare”.