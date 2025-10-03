ONRC: 4.561 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele opt luni din 2025, în scădere cu 2,06%

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele opt luni din 2025 a fost de 4.561, în scădere cu 2,06% față de perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 4.657 insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 827, număr în creștere cu 1,6% față de primele opt luni din 2024.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, cu 412 insolvențe (plus 2,74%), Cluj – 310 insolvențe (minus 5,78%), Ilfov – 240 (plus 27,66%), Timiș – 239 (minus 12,13%) și Prahova – 151 (minus 4,43%).

La polul opus, cele mai puțini cazuri de insolvență au fost consemnate în județele Covasna, respectiv 16 (minus 27,27% comparativ cu perioada ianuarie-august 2024), Harghita – 21 (plus 23,53%), Botoșani – 22 (minus 42,11%) și Vaslui – 26 (minus 7,14%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.004 (minus 17,57% față de primele opt luni din 2024), construcții – 866 (minus 10,72%), transport și depozitare – 515 (plus 8,42%) și industria prelucrătoare – 481 (minus 12,39%).

În august 2025, au fost înregistrate 499 insolvențe, cele mai multe în București (61) și în județele Bihor (52), Timiș (40), Ilfov (39) și Cluj (31).