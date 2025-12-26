ONRC: Numărul firmelor radiate a crescut cu 0,53%, în primele 11 luni 2025

Un număr de 74.806 de firme au fost radiate la nivel național, în primele 11 luni din 2025, cu 0,53% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 13.470 (număr în creștere cu 14,19% față de primele 11 luni din 2024), și în județele Cluj (3.771, +0,91%), Constanța (2.997, +3,85%), Bihor (2.949, +18,58%), Timiș (2.854, -6,09%), Ilfov (2.843, +16,66%) și Iași (2.741, +3,75%).

La polul opus, cele mai puține radieri au fost consemnate în județele Ialomița (465, în scădere cu 7,92% față de ianuarie – noiembrie 2024), Călărași (487, -4,88%), Giurgiu (580, +7,81%), Covasna (604, minus 1,79%), Teleorman (624,+4,7%) și Caraș-Severin (658, -1,35%).

Creșteri mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Olt (+19,9%), Bihor (+18,58%), Ilfov (+16,66%) și în Sibiu (+14,88%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Dâmbovița (-33,12%), Harghita (- 18,57%), Botoșani (-15,90 și Sălaș (-14,85%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 16.830 (-1,92%, raportat la primele 11 luni din 2024), agricultură, silvicultură și pescuit (7.015, – 1319%), respectiv transport și depozitare (6.239, -9,29%).

În noiembrie 2025, au fost consemnate 6.320 radieri de firme, cele mai multe în București (1.194) și în județele Cluj (326), Ilfov (269), Constanța (257), Iași (251) și Timiș (250).