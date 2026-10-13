OPEC a înrăutățit din nou estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 cu 400.000 barili pe zi (bpd), a șasea înrăutățire consecutivă a prognozei, din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat luni secretarul general Haitham Al Ghais, transmit Reuters și site-ul investinglive.com.

Totuși, OPEC se așteaptă la redresarea cererii de țiței în 2027.

Înrăutățirea previziunilor din 2026 reflectă evoluțiile de pe piața petrolului din acest an. Dar organizația anticipează o redresare a consumului de țiței în 2027, a afirmat Haitham Al Ghais.

În pofida cererii reduse, cotația țițeiului este la un nivel ridicat. Luni, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a depășit 105 dolari, pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu.

OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) a convenit să reia majorarea producției din aprilie, dar închiderea Strâmtorii Ormuz a făcut imposibilă creșterea producției la cotele stabilite.

Analiștii atrag atenția că războiul din Iran, care a închis o rută majoră pentru exportul petrolului din Orientul Mijlociu și a deteriorat infrastructura energetică din mai multe țări OPEC, a erodat cota de piață a Organizației și, odată cu aceasta, capacitatea sa de a influența prețurile. Declarațiile și deciziile OPEC abia dacă mai mișcă piața petrolieră.

OPEC a fost formată în 1960, iar cadrul extins OPEC+ a fost creat în 2016, când Rusia și alți producători și-au unit eforturile pentru a ajuta grupul să contracareze diminuarea cotei sale în producția mondială de petrol.

Cota OPEC în producția globală de țiței a atins un vârf de aproximativ 50% în timpul crizelor petroliere din anii ’70, pentru ca ulterior să scadă la 30% la mijlocul anilor ’80, odată cu creșterea producției de petrol în Marea Nordului, Alaska și Siberia.

Începând din luna martie, grupul principal din OPEC+ a anunțat șase creșteri ale producției de petrol. Totuși, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, majoritatea acestor majorări au avut loc în principal pe hârtie, deciziile având un efect redus asupra prețurilor petrolului, cu excepția celei din iulie, în timpul unui scurt armistițiu dintre SUA și Iran, care a dat speranțe că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide.