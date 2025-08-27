Organizațiile din sectorul auto european cer schimbarea țintelor privind emisiile de CO2 ale autoturismelor

Obiectivele Uniunii Europene referitoare la reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor, inclusiv o reducere cu 100% pentru autoturisme din 2035, nu mai sunt fezabile, au anunțat miercuri președinții Asociației constructorilor europeni de automobile și Asociației furnizorilor europeni de componente auto, transmite Reuters.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să se întâlnească cu directorii companiilor din sectorul automotive, în data de 12 septembrie, pentru a discuta viitorul sectorului, care se confruntă cu dubla amenințare a competiției chineze pe segmentul vehiculelor electrice și a tarifelor vamale americane.

Într-o scrisoare trimisă Ursulei von der Leyen, președinții celor două asociații reprezentantive, respectiv directorul general de la constructorul german Mercedes-Benz CEO, Ola Kaellenius și Matthias Zink, director pentru grupuri motopropulsoare și șasiuri la Schaeffler AG, susțin că sunt angajați să atingă obiectivul UE referitor la emisii zero în 2050. Cu toate acestea, ei susțin că în prezent producătorii din UE se confruntă cu o dependență aproape completă de Asia pentru baterii, precum și de o infrastructură de încărcare inegală, costuri mari de producție și tarife americane.

Cei doi președinți susțin că blocul comunitar trebuie să meargă dincolo de obiectivele referitoare la noile vehicule, precum reducerea cu 55% a emisiilor de CO2, comparativ cu nivelul din 2021, pentru autoturisme și cu 50% pentru utilitare, până în 2030 și cu 100% pentru ambele categorii până în 2035.

Autoturismele electrice au o pondere de aproape 15% în noile autoturisme din UE, iar în cazul utilitarelor ponderea este de 9%.

‘Îndeplinirea țintelor rigide privind emisiile de CO2 ale autoturismelor și utilitarelor pentru 2030 și 2035, pur și simplu nu mai este fezabilă, în lumea de azi’, susțin semnatarii scrisorii.

Obligațiile legale și penalităților nu vor impulsiona tranziția, susțin semnatarii.

‘Automobilele electrice vor fi vârful de lance, dar trebuie să existe loc și pentru hibride plug-in, vehicule cu motoare cu combustie cu o eficiență ridicată, vehicule pe hidrogen și combustibili decarbonizați’, se menționează în scrisoare.

De asemenea, trebuie revizuite reglementările cu privire la emisiile de CO2 ale camioanelor de mare tonaj și ale autobuzelor, susțin președinții celor două asociații.

În luna martie, Comisia Europeană a dat un răgaz suplimentar constructorilor auto pentru a îndeplini țintele referitoare la reducerea emisiilor de CO2, stabilite inițial pentru 2025. De asemenea, membri Partidului Popular European (PPE), cea mai importantă formațiune din Parlamentul European, au cerut și ei Uniunii Europene să revină asupra planului său de a interzice vânzarea de noi automobile echipate cu motoare pe combustie începând din anul 2035.