Panourile fotovoltaice au acoperit 18% din consumul de energie electrică al Germaniei în 2025

Instalațiile fotovoltaice din Germania au produs o cantitate de electricitate mai mare în 2025 decât în 2024, ponderea fotovoltaicelor în producția internă de energie crescând până la aproximativ 18%, de la 14% în 2024, a informat luni Asociația germană a industriei solare (BSW), transmite DPA.

Aceasta a însemnat că energia fotovoltaică a depășit atât lignitul, care a avut o pondere de aproximativ 14% în producția de electricitate, cât și gazele naturale, cu o pondere de aproximativ 16%, a subliniat Asociația germană a industriei solare (BSW), care precizează că cifrele sale au la bază datele furnizate de Institutul Fraunhofer pentru Sisteme de Energie Solară.

Energia eoliană a rămas cea mai mare sursă de electricitate a Germaniei, cu o pondere de 27%.

Conform cifrelor anuale preliminare, cele peste 5,5 milioane de sisteme fotovoltaice instalate în Germania au generat aproximativ 87 de terawați-oră de electricitate anul trecut. Este vorba de o cantitate cu aproximativ 15 terawați-oră mai mare decât în 2024 și totodată un nou record.

Cu toate acestea, în pofida creșterii puternice a energiei electrice produse de panourile fotovoltaice, ritmul de extindere a capacităților a stagnat, a declarat BSW.

În 2025, au fost instalate noi capacități fotovoltaice de aproximativ 17,5 gigawați – aproximativ aceeași valoare ca în anul precedent. Acest nivel de creștere este insuficient pentru a îndeplini obiectivele, obligatorii din punct de vedere juridic, privind avansul energiei fotovoltaice în Germania până în 2030, a subliniat Asociația germană a industriei solare (BSW).