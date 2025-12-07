Peste 500 de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor prinse inițial în PNRR vor fi finanțate de AFM

Proiectele de infrastructură finanțate inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență și aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană vor fi preluate în finanțare de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit unei Ordonanțe de Urgență aprobate vineri în Guvern.

”Guvernul României a aprobat, prin Ordonanță de Urgență, măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanțate inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență și aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană. Prin noile reglementări ale actului normativ promovat în Guvern de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Finanțelor (MF), aceste investiții vor fi preluate în finanțare de Administrația Fondului pentru Mediu, asigurându-se că lucrările începute nu se opresc, iar comunitățile locale nu pierd proiectele esențiale pentru infrastructura de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor”, se arată într-un comunicat al MMAP, remis sâmbătă AGERPRES.

Potrivit sursei citate, măsurile adoptate permit finanțarea proiectelor cu un progres fizic de până la 30% care nu se mai încadrează în alocările PNRR, oferind o soluție rapidă și eficientă pentru evitarea blocajelor și pentru protejarea investițiilor deja executate.

Administrația Fondului pentru Mediu va asigura finanțarea proiectelor preluate în limita unui buget estimat la 4,34 miliarde lei, astfel încât peste 500 de proiecte să poată continua fără întreruperi.

Totodată, AFM va putea finaliza sesiunea de proiecte depuse în 2024 pentru modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, oferind o perspectivă clară pentru beneficiarii locali.

”Continuarea acestor investiții este absolut necesară pentru multe comunități. Prin Fondul pentru Mediu asigurăm finanțarea unor proiecte care, altfel, riscau să fie pierdute. Vorbim despre sisteme de apă și canalizare, centre de colectare cu aport voluntar, insule ecologice digitalizate sau soluții pentru deșeurile agricole. Este un demers de stabilizare a proiectelor locale și de protejare a investițiilor din bani europeni și naționali”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Reprezentanții MMAP precizează că implementarea acestor măsuri permite rectificarea bugetului AFM și a Fondului pentru Mediu, încheierea actelor adiționale necesare modificării surselor de finanțare și continuarea programelor deja contractate. În acest fel, tranziția de la finanțările PNRR către mecanisme naționale se realizează controlat, evitând pierderea unor investiții strategice, lucrări degradate sau riscul unor penalități pentru România.

‘Prin aprobarea acestor măsuri, Guvernul și Ministerul Mediului își reafirmă angajamentul de a asigura continuitatea investițiilor care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților și la respectarea obligațiilor europene ale României în domeniul apei, deșeurilor și protecției mediului’, se mai arată în document.