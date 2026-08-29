Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au primit tichetul de energie în luna august

Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie, suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) în conturile de mandat poștal ridicându-se la 35,782 milioane de lei, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES.

Conform sursei citate, sumele aferente tichetului de energie au fost virate pentru 718.656 de beneficiari ai sprijinului acordat în baza OUG nr. 35/2025, destinat consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică.

Până în prezent, în aplicația EPIDS au fost înregistrate 1.046.299 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 741.582 au fost declarate eligibile.

Totodată, 108.519 cereri au fost invalidate, dintre care aproximativ 7.000 sunt declarate lunar ca urmare a expirării actului de identitate. Restul au fost invalidate din cauza unor neconcordanțe între codul numeric personal (CNP) și codul locului de consum (POD), generate fie de erori la introducerea datelor, fie de necorelări între CNP și adresa declarată.

Alte 146.803 cereri au fost anulate de solicitanți, din motive personale.

În cazul persoanelor cărora le expiră actul de identitate nu este necesară depunerea unei noi cereri după reînnoirea documentului.

‘Odată actualizate datele în evidențele autorităților, eligibilitatea este verificată lunar automat, iar sprijinul poate fi reluat conform prevederilor legale’, se menționează în comunicat.

Validarea informațiilor din cereri se realizează automat în aplicația EPIDS, prin interogarea bazelor de date ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), Autorității Naționale pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

ANPIS precizează că sprijinul se acordă în continuare până la sfârșitul anului 2026 persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul modificării domiciliului sau a componenței familiei este necesară depunerea unei noi solicitări.

‘Sprijinul nu se acordă în numerar și nu se virează în cont bancar. Plata facturilor la energie electrică se realizează direct la oficiile poștale, pe baza facturii emise de furnizor’, precizează sursa citată.