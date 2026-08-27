Peste 98% dintre fermieri au primit subvențiile APIA în Campania 2025

Peste 98% dintre fermieri au primit subvențiile Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), pentru Campania 2025, suma totală depășind 2,6 miliarde de euro, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), într-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.

”Felicitări județelor care au verificat deja peste 60% din eșantionul de control pentru 2026 și celor care au depășit 99% în ceea ce privește plata subvențiilor pentru anul trecut. Am solicitat APIA să finalizeze cât mai curând plățile aferente anului trecut și să clarifice, în cel mai scurt timp posibil, situația fermierilor cărora, din diferite motive, nu le-au fost încă plătite subvențiile. În paralel, obiectivul principal pentru următoarele săptămâni este finalizarea controalelor aferente cererilor pentru 2026 până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru aceasta, le-am cerut colegilor din APIA să facă toate eforturile necesare pentru încheierea cât mai rapidă a controalelor, astfel încât să putem pregăti cât mai repede plata avansurilor din subvenții, iar banii să ajungă cât mai curând la fermieri”, a declarat Tanczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Oficialul, alături de conducerea APIA, a avut miercuri, 26 august, o videoconferință cu conducerile Centrelor județene ale Agenției, pentru a analiza stadiul controalelor pentru subvențiile aferente anului 2026 și măsurile necesare pentru accelerarea acestora.

”În prezent, echipele de control au verificat aproape 50% din eșantionul de control clasic pe teren. Ministrul a stabilit ca obiectiv finalizarea verificărilor până la sfârșitul lunii septembrie și a solicitat analizarea punctuală a situației județelor care întâmpină dificultăți, pentru a veni în sprijinul acestora în eficientizarea și accelerarea acțiunilor de control”, precizează ministerul de resort.

Potrivit datelor centralizate, în ceea ce privește plățile pentru Campania 2025, peste 98% dintre fermieri au primit subvențiile APIA, suma totală depășind 2,6 miliarde de euro.

Județele cu cele mai bune rezultate sunt Harghita, Brăila, Ilfov, Brașov, Covasna și Ialomița, unde ponderea plăților efectuate raportat la numărul cererilor primite a depășit 99%.