Peste jumătate dintre români folosesc serviciile bancare online, iar 54% cunosc RoPay

Peste jumătate dintre români, respectiv 51% dintre respondenți, folosesc în mod curent, săptămânal sau chiar mai des serviciile de Internet Banking sau Mobile Banking, iar 54% spun că au auzit de RoPay, serviciul românesc de plăți și transferuri, potrivit unui sondaj realizat de FinZoom, la cererea CEC Bank.

Conform unui comunicat al băncii, alți 21% dintre respondenți utilizează serviciile bancare online rar sau ocazional, în timp ce 28% nu folosesc deloc astfel de servicii.

În ceea ce privește plățile, aproape 80% dintre respondenți au folosit cardul bancar pentru cumpărături online, iar 59% folosesc constant cardul sau un cont bancar pentru plata facturilor lunare.

De asemenea, 49,38% dintre cei chestionați folosesc Google Pay sau Apple Wallet pentru cumpărăturile din magazine, direct cu telefonul.

În magazinele fizice, 39,36% dintre români folosesc atât numerarul, cât și cardul sau telefonul, în timp ce 30% plătesc doar cu cardul sau telefonul. Aproximativ un sfert dintre respondenți recurg exclusiv la numerar, în timp ce puțin peste 6% efectuează plăți doar cu telefonul, prin scanarea unui cod QR.

În privința gestionării bugetului, 67% dintre respondenți spun că își urmăresc în fiecare lună veniturile și cheltuielile. Puțin peste 15% fac acest lucru doar în unele luni, iar circa 17% își monitorizează bugetul rareori sau niciodată.

Depozitele bancare reprezintă cea mai frecventă opțiune pentru păstrarea economiilor, fiind preferate de puțin peste 26% dintre respondenți. Alte 20,53% își păstrează economiile în conturi curente, iar 18,63% preferă numerarul în lei.

Puțin peste 17% dintre respondenți declară că își păstrează economiile în valută, respectiv euro sau dolari americani. Peste 16% au economii investite în acțiuni sau fonduri de investiții, iar puțin peste 1% au ales criptomonedele.

Sondajul a fost realizat online de FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. Dintre participanți, 60% sunt salariați, peste 80% locuiesc în mediul urban, iar 58% au studii superioare sau postuniversitare.

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