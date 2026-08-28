Piața bunurilor de larg consum din România a raportat o creștere de 3,4%, în primul semestru

Piața bunurilor de larg consum din România (FMCG – Fast-Moving Consumer Goods) a înregistrat o creștere valorică de 3,4%, în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, reiese din datele unui studiu publicat joi.

Potrivit cercetării YouGov Behavior Change, aproape două treimi dintre români se așteaptă ca situația lor financiară să se înrăutățească în următoarele 12 luni, semnificativ peste media europeană de 46%, în timp ce doar 6% anticipează o îmbunătățire.

Pe acest fond, o altă concluzie a studiului de specialitate este că una dintre cele mai importante schimbări ale consumatorului român este reorientarea către produse din zona de preț mainstream. Astfel, mărcile din acest segment au generat 60% din creșterea valorică a pieței, restul fiind generat de brandurile private premium. La polul opus, mărcile premium, dar și cele economy și private label budget continuă să piardă teren.

În primele luni din 2026, ponderea valorică a promoțiilor a urcat la 26,5%, cu 2,5 puncte procentuale peste nivelul de anul trecut, iar în paralel se observă o creștere a misiunilor de cumpărare de tip ‘cherry-picking’, caracterizate prin coșuri mici în care produsele la promoție au o pondere de peste 50%.

În același timp, magazinele de tip discount depășesc pentru prima oară pragul de 30% cotă de piață, prima jumătate a anului curent confirmând consolidarea discounterilor, cu un salt de 8,9% în valoare absolută, de la un an la altul.

Totodată, comerțul tradițional continuă să piardă teren (21,3% cotă de piață) și rămâne principala sursa de creștere pentru liderul pieței de retail.

Datele centralizate în studiu relevă faptul că, deși zona de online reprezintă doar 2% din totalul pieței FMCG, canalul a crescut cu 27,1% în valoare, atât prin câștigarea de noi cumpărători, cât și prin achiziții mai dese și coșuri mai mari.

La capitolul retaileri, Penny a raportat cea mai bună performanță, în primul semestru, cu cele mai puternice creșteri, atât la acoperire națională, cât și în loialitate, în timp ce Lidl, Supeco și LaDoiPași și-au extins baza de cumpărători.

YouGov Shopper (anterior GfK Consumer Panel până în 2023) monitorizează, în mod continuu, un panel de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național. Compania este parte a YouGov – un grup global de cercetare de piață, cu operațiuni în SUA, Europa, Orientul Mijlociu, India și Asia Pacific.