PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,2% în trimestrul trei din 2025, după doi ani de recesiune

Germania a înregistrat o creştere economică timidă în 2025, o creştere de 0,2% a PIB-ului antrenată de consumul privat şi public, după doi ani de recesiune, în pofida persistenţei unei crize industriale, potrivit unor prime estimări publicate joi de către Institutul Destatis, relatează AFP.

Prima economie europeană s-a redresat uşor mulţumită cheltuielilor din consumul privat şi public, potrivit unui comunicat al Oficiului de Statistică.

În ultimul trimistru din 2025, PIB-ul a crescut cu 0,2% faţă de trimestrul precedent, potrivit unei estimări provizorii.

După o scădere a PIB-ului de 0,9% în 2023 şi de 0,5% în 2024, economia germană se stabilizează, însă este o satifacţie mică a fostei figuri de prim-plan a zonei euro.

Această creştere slabă se explică în principal prin creşterea cheltuielilor de comsum al gospodăriilor şi ale statului, precizează într-un comunicat preşedinta Destatis Ruth Brand.

Însă Germania a suferit din nou din cauza unei crize profunde a modelului său industrial şi exportator, fragilizat de la pandemia covid-19 şi criza energetică declanşată de invazia Ucrainei de către Rusia.

”Comerţul extern s-a confruntat cu vânturi contrare puternice din cauza creşterii taxelor vamale americane, aprecierii euro şi unei concurenţe sporite provenind din China”, se arată în comunicat.

Exporturile au scăzut cu 0,3% – a treia scădere cnsecutivă -, mai marcată în cazul automobilelor, maşinilor şi produselor chimice, sectoare-far ale ”Made in Germany”.

Activitatea industriei manufacturiere a scăzut al treilea an la rând.

Aceeaşi constatare are loc în cazul investiţiilor, care au rămas extrem de slabe în construcţii şi echipamente, în pofida sutelor de miliarde de euro alocate în 2025 de către Guvernul lui Friedrich Merz modernizării infrastructurilor şi apărării.

Această relansare bugetară urmează să conducă la o creştere clară a PIB-ului în acest an, cu 1,3%, speră coaliţia condusă de către Merz.