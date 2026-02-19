Piero Cipollone (BCE): Euro digital va proteja băncile europene

Euro digital va fi conceput pentru a asigura protejarea sistemelor europene de carduri și pentru a menține băncile în centrul sistemului de plăți din zona euro, a afirmat miercuri Piero Cipollone, membru al comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, transmite Reuters.

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca și numerarul pentru plăți în magazine, online și între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

BCE, care a început să studieze fezabilitatea lansării propriei monede digitale în 2020, intenționează să demareze faza pilot a proiectului în 2027 și să înceapă emiterea de euro digital în 2029, cu condiția adoptării unui cadru legislativ european în acest an.

BCE consideră euro digital ca o modalitate de a consolida suveranitatea economică europeană, având în vedere că sistemele de plată online sunt dominate în prezent de grupurile americane Visa și Mastercard.

Cu toate acestea, există unele îngrijorări, în special în ceea ce privește confidențialitatea plăților și riscul ca euro digital să înlocuiască monedele și bancnotele. De asemenea, băncile sunt îngrijorate că euro digital le va face să-și piardă rolul în gestionarea plăților.

Piero Cipollone a declarat că schimbările în industria plăților înseamnă că băncile gestionează riscurile legate de euro digital, ceea ce de fapt le va ajuta.

Vorbind în fața Comitetului director al Asociației bancare a Italiei (ABI), Cipollone a afirmat: ‘Euro digital este menit să prezerve poziția centrală a băncilor în domeniul plăților. Băncile și-ar putea pierde rolul în domeniul plăților nu doar din cauza stablecoins (monedele digitale stabile) dar și a altor soluții private’.

Instituțiile financiare nu vor pierde doar venituri ci, mult mai important, acces la datele privind plățile clienților lor, informații de care au nevoie pentru a le oferi servicii mai profitabile.

De asemenea, BCE vrea să protejeze sistemele europene de plăți, cum ar fi sistemul european de carduri Bancomat sau cel spaniol Bizum, a explicat Cipollone.

Pentru a spori rolul lor, sistemul euro digital va fi structurat într-un mod în care să fie mai ieftin de gestionat pentru proprietarii de magazine, a adăugat oficialul BCE.

Doar opt din cele 21 de state membre ale zonei euro au scheme naționale de plăți, celelalte fiind complet dependente de rețelele internaționale.

‘Euro digital va favoriza efectiv schemele interne de plăți’, a dat asigurări Cipollone.

Acesta avertiza recent că sistemele internaționale de carduri, cum ar fi Visa sau Mastercard, intermediază două treimi din tranzacțiile cu cardul din zona euro. ‘Trebuie să abordăm dependențele noastre actuale în domeniul plăților cu amănuntul și să inversăm cursul’, a spus Cipollone.

‘Simplu spus: dacă pierdem controlul asupra banilor noștri, pierdem controlul asupra destinului nostru economic’, a declarat Cipollone, care conduce proiectul euro digital la BCE.

Luna aceasta, membrii Parlamentului European și-au exprimat sprijinul de principiu pentru un euro digital, o versiune electronică a monedei unice pe care Banca Centrală Europeană dorește să o implementeze până la sfârșitul deceniului și care ar trebui să consolideze suveranitatea Europei în zona mijloacelor de plată.