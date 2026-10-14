Plăți de peste 51,8 milioane lei pentru apicultori, în 2026

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a efectuat luni plăți totale de 51,814 milioane de lei către 5.369 de beneficiari eligibili ai intervențiilor apicole cuprinse în PS PAC 2023 – 2027 aferente anului 2026, a informat, marți, instituția.

Potrivit unui comunicat al APIA, anul acesta apicultorii au depus 5.391 de cereri de plată. În urma verificărilor administrative și controlului la fața locului, au fost autorizate la plată 5.369 de cereri.

Sprijinul financiar este cofinanțat în proporție egală din fonduri europene și naționale, respectiv 50% din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – 25,907 milioane de lei, și 50% de la bugetul de stat.

Cursul de schimb valutar lei/euro aplicabil în anul 2026 este 5,0968 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 31 decembrie 2025.

Intervențiile accesate în anul 2026 sunt următoarele: IS-A 04-01 – Achiziționarea de produse medicinale veterinare pentru tratarea varoozei și nosemozei; IS-A 05-01 – Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral; IS-A 05-02-01 – Achiziționarea de accesorii apicole colector de polen și/sau propolis; IS-A 05-02-02 – Achiziționarea de accesorii apicole-uscător de polen, încălzitor pentru miere, topitor de ceară, maturator, centrifugă, mașină de descăpăcit; IS-A 05-03 – Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție.

De asemenea, agricultorii au mai accesat programele: IS-A 05-04 – Achiziționarea de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare (inclusiv cele autopropulsate) a stupilor în pastoral; IS-A 06-01-01 – Achiziționarea de mătci pentru apicultură; IS-A 06-01-02 – Achiziționarea de familii de albine pentru apicultură; IS-A 06-02 – Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/ multiplicare; IS-A 07-01 – Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii.

‘Intervențiile din sectorul apicol au ca obiectiv principal susținerea sectorului apicol românesc, îmbunătățirea condițiilor de producție și eficientizarea comercializării produselor apicole’, se arată în comunicat.