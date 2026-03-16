PNL a decis ca parlamentarii săi să nu depună amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026 şi să nu voteze în Parlament niciun amendament în afară de cele negociate în Coaliţie

Conducerea PNL a decis, luni, în şedinţă, cu unanimitate, că parlamentarii formaţiunii nu vor face propuneri pentru amendarea bugetului şi nici nu vor vota amendamente, în afară de cele negociate în Coaliţie. Astfel, liberalii vor susţine la vot, în plenul comun, varianta de buget adoptată de Guvern, arată surse din PNL.

UPDATE – Biroul Executiv al PNL, întrunit în şedinţă pe 16 martie 2026, a luat în discuţie poziţia partidului cu privire la bugetul de stat pentru 2026 şi la dezbaterile care sunt programate pentru această săptămână în Parlamentul României, anunţă formaţiunea într-un comunicat oficial.

Partidul Naţional Liberal spune că ”a decis că va susţine forma adoptată în Guvern pentru bugetul de stat”.

”În acelaşi timp, Biroul Executiv al partidului a decis, în unanimitate, mandatarea parlamentarilor liberali pentru a nu face propuneri şi a nu vota amendamente care să schimbe direcţia proiectul bugetului de stat”, precizează PNL.

ŞTIREA INIŢIALĂ – Conducerea PNL a supus la vot mandatarea parlamentarilor PNL de a nu face propuneri şi de a nu vota niciun amendament în afară de cele negociate în Coaliţie. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, potrivit unor surse liberale.

Astfel, liberalii vor susţine la vot, în plenul reunit, varianta adoptată de Guvern a proiectului bugetului de stat pe 2026.

PSD a depus mai multe amendamente la buget, identificând două surse de venituri suplimentare la buget, ce totalizează 2,3 miliarde de lei, pe care Ministerul Finanţelor le-a trecut cu vederea, potrivit unor surse din PSD.

Este vorba de recuperarea unei cote din arieratele la buget pe contribuţiile de asigurări sociale, unde PSD consideră că o ţintă de recuperare de 1,3 mld lei este absolut obligatorie şi colectarea la buget a unei sume suplimentare din TVA de 1 miliard de lei, având în vedere creşterea preţului combustibililor care înseamnă majorarea veniturilor încasate de întreaga piaţă a combustibililor.