PNL solicită respectarea dreptului la apărare și condamnă noua încercare de ‘sabotare’ a deciziilor adoptate de Congres

Partidul Național Liberal își exprimă ”profunda îngrijorare” față de modul în care s-a desfășurat procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov, în urma acțiunii introduse de foști membri ai conducerii partidului, precizând că, la zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii.

”Într-o cauză cu un impact politic major, instanța a pronunțat o soluție într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiții, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparență ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil”, se arată într-un comunicat al PNL, transmis sâmbătă AGERPRES.

Potrivit sursei citate, dreptul la apărare, principiul contradictorialității și accesul la actele dosarului reprezintă garanții esențiale într-un stat de drept. Orice abatere de la aceste principii afectează încrederea în actul de justiție și creează percepția existenței unor standarde diferite de aplicare a legii.

”În același timp, constatăm că aceiași puciști din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid și au introdus noi acțiuni la Tribunalul București, solicitând suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal. După ce au pierdut categoric prin votul membrilor partidului, aceștia încearcă să obțină în instanță ceea ce nu au reușit în competiția democratică internă. Fiecare nou proces și fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Național Liberal și blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres. Nu putem să nu observăm că aceste acțiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voința exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forță politică de centru-dreapta din România”, precizează liberalii.

Partidul Național Liberal își va apăra toate drepturile prin mijloacele legale și are deplină încredere că instanțele vor analiza aceste cauze cu respectarea strictă a principiilor statului de drept, a transparenței și a dreptului la apărare, transmite sursa citată.

PNL rămâne unit în jurul deciziilor adoptate democratic de Congres și își va continua misiunea de a reprezenta valorile liberale și interesele românilor, mai spun reprezentanții PNL.

Pe 18 iunie, 16 parlamentari, contestatari ai lui Bolojan, au solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate în Biroul Politic Național al PNL din 15 iunie privind sancționarea parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea, iar instanța le-a dat, în aceeași zi, câștig de cauză și a decis suspendarea acestor decizii ale BPN. Ca urmare, PNL a anunțat că va ataca în termenul legal această hotărâre a Tribunalului Ilfov și că partidul își va desfășura în continuare activitatea politică fără impedimente, pe baza propriilor decizii.

Pe 19 iunie, cei 16 parlamentari liberali au deschis o nouă acțiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea a două decizii luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care conducerea partidului a convocat un Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și un Congres Extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, pentru data de 3 iulie, termenul pentru judecarea acestei cereri.