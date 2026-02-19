Polonia interzice accesul maşinilor fabricate în China în baze militare, invocând riscuri de securitate a datelor

Armata poloneză a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în facilităţile militare, din cauza temerilor că senzorii şi sistemele electronice de la bord ar putea fi utilizaţi pentru colectarea de date sensibile, transmite Reuters.

Într-un comunicat transmis marţi seara, armata a precizat că astfel de vehicule pot fi totuşi admise în anumite locaţii securizate dacă funcţiile specificate sunt dezactivate şi dacă sunt respectate măsurile suplimentare de protecţie prevăzute de regulile fiecărei facilităţi.

Pentru a limita riscul expunerii informaţiilor confidenţiale, militarii au interzis şi conectarea telefoanelor de serviciu la sistemele multimedia (infotainment) ale maşinilor produse în China.

Restricţiile nu se aplică locaţiilor militare accesibile publicului, precum spitale, clinici, biblioteci, parchete sau cluburi de garnizoană.

Armata poloneză a subliniat că măsurile au caracter preventiv şi sunt aliniate practicilor utilizate de membrii NATO şi de alţi aliaţi pentru a asigura standarde ridicate de protecţie a infrastructurii de apărare.