Polonia mizează pe investițiile taiwaneze pentru a nu mai fi doar un hub de asamblare

Polonia mizează pe un aflux de investiții și transferuri de tehnologie din partea companiilor taiwaneze pentru a-și relansa economia de 1.000 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat marți că Polonia nu va mai fi ‘doar un hub de asamblare’, în contextul în care este interesată să beneficieze de investiții suplimentare din partea unor companii precum Foxconn. Firma taiwaneză, al cărei nume complet este Hon Hai Precision Industry Co., a semnat luna trecută un acord privind construirea de automobile electrice în Polonia și, în paralel, ar putea fi și partener într-o societate mixtă din domeniul producției de semiconductori, a spus Tusk.

Obiectivul Guvernului de la Varșovia este acela de a stimula producția și competențele din domeniul tehnologiilor de vârf într-o perioadă caracterizată de politici globale volatile și linii de aprovizionare tensionate. Partenerii asiatici ar investi în Polonia datorită faptului că este o țară cu costuri relativ mici și creștere rapidă și și-ar extinde prezența pe piața UE, care regrupează 450 de milioane de locuitori.

‘Situația geopolitică în schimbare arată că Europa trebuie să își reconstruiască propriile capacități de producție în tehnologii cheie. Pandemia, războiul din Ucraina și tensiunile comerciale au evidențiat riscurile legate de dependența excesivă de piețele îndepărtate’, a declarat secretarul de stat în Ministerul Tehnologiei și Dezvoltării, Michal Jaros.

Într-un interviu pentru Bloomberg News, Michal Jaros a dezvăluit că Foxconn, un furnizor cheie pentru Apple Inc., urmează să investească peste un miliard de dolari în proiectul polonez din domeniul vehiculelor electrice. Fabrica ar urma să producă mașini sub o nouă marcă locală și va deveni centrul Foxconn pentru expansiunea europeană a firmei taiwaneze.

Următorul pas ar fi construirea unui parc tehnologic unde membrii Asociației producătorilor taiwanezi de componente electronice, condusă de președintele Foxconn, ar putea investi câteva miliarde de dolari, a spus Jaros. Decizia cu privire la ce va fi produs acolo urmează să fie luată la sfârșitul anului 2026, printre propunerile analizate numărându-se componente electronice pentru industria auto, componente pentru servere cu inteligență artificială, roboți industriali, plăci de circuit și semiconductori, a precizat Jaros.

Parcul ar putea fi amplasat în Miekinia, la aproximativ 150 de kilometri de granița cu Germania, orașul în care Intel Corp. plănuia să construiască o fabrică de semiconductori înainte de a abandona ideea, a spus premierul Tusk.

‘O mare companie americană s-a retras și am început discuțiile cu partenerii care erau interesați, inclusiv în locația în care am investit deja bani. Vom avea o fabrică de semiconductori acolo în cooperare cu același partener taiwanez’, a declarat premierul polonez la un eveniment găzduit la Bursa de Valori din Varșovia.

Guvernul de la Varșovia vrea să accelereze procedurile pentru investitorii străini din zone precum Australia, Canada, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan. Astfel de firme vor beneficia de proceduri accelerate pentru angajarea lucrătorilor cu înaltă calificare și vor derula formalitățile într-un singur punct de lucru, a spus Jaros. De asemenea, vor avea acces extins la granturi și programe de scutire de impozite.

Investițiile cumulate ale companiilor taiwaneze ar putea reprezenta ‘cea mai mare afacere străină din istoria Poloniei’, a declarat Jaros. ‘Vorbim despre construirea întregului ecosistem, care include producția, cercetarea și dezvoltarea, logistica, educația și serviciile aferente. Aceasta este modalitatea de a construi o economie puternică’, a subliniat oficialul polonez.