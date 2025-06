Povestea brokerului care a mers împotriva curentului

În 2006, Răzvan Rusu pornea pe drumul antreprenoriatului cu 35.000 de euro, un birou improvizat la subsolul unui bloc și o idee clară: să inoveze o piață dominată de rutină și neîncredere. După aproape două decenii, Leader Team Broker este o companie de asigurări cu clienți în 24 de țări, produse unice în piață și o cifră de afaceri estimată la 12 milioane de euro.

Pentru Răzvan Rusu, antreprenoriatul a fost, mai degrabă, o vocație. Inspirat de bunicii săi croitori, care în anii ’50 practicau o formă de antreprenoriat, și absolvent al Facultății de Finanțe-Asigurări din cadrul ASE, el a identificat încă din studenție potențialul neexplorat al pieței de asigurări din România. „În anii ’90, în afară de RCA, lumea nu știa prea multe despre asigurările facultative. Am intrat pe această piață ca să schimb ceva, dar nu oricum, ci prin gândirea unor produse inovative”, spune Răzvan Rusu. Abordare care a stat la baza tuturor inițiativelor sale de business: pionierat în asigurări IT & Cyber, înțelegerea nevoilor pieței înainte ca ele să devină evidente și curajul de a lansa produse inovatoare.

Început nesigur

Anul 2006 îl găsea pe Răzvan Rusu în București, gata să-și transforme visul de a deveni antreprenor în realitate. Avea capitalul inițial – aproximativ 35.000 de euro –, toată motivația necesară pentru a începe un business și un partener de afaceri. Totul părea să garanteze succesul. Realitatea, însă, s-a dovedit mult mai dură decât planul de afaceri. „Poate și pentru că, în primele șase luni, nu vândusem decât două polițe. Și acelea unor prieteni”, își amintește astăzi Răzvan Rusu. La jumătate de an de la lansarea Leader Team Broker, partenerul său de business a decis să se retragă din acționariat. Așa se face că, în primul an de activitate, compania avea un singur angajat, iar salariul acestuia și chiria pentru un apartament de 20 mp, aflat la subsolul unui bloc din sectorul 2, erau plătite din veniturile personale ale fondatorului. „Nu-mi permiteam să angajez un specialist în brokeraj, așa că primul meu angajat a fost un barman”m, își amintește acesta. Închirierea spațiului – unul modest, fără ferestre – avea pentru Răzvan Rusu o mare însemnătate: disciplina și perseverența de a merge „la birou” în fiecare zi, în costum, pentru a-și consolida identitatea de antreprenor.

Nișa face diferența

Timp de trei ani, nu a câștigat nimic din noul său business. S-a întreținut din traininguri de vânzări pe care le susținea pentru un dealer auto din Constanța. În paralel, activa și în domeniul leasingului auto – un segment nou în România acelor ani, dar cu potențial de venituri rapide. Toate câștigurile sale erau reinvestite în companie. „Ani la rând am adus bani de acasă ca să putem supraviețui. Dar am avut două convingeri care m-au ghidat mereu. Prima: Nu renunța, chiar dacă toți cei din jurul tău îți spun s-o faci! A doua: Când foarte puțini înțeleg ce faci, dar tu câștigi bani din acel lucru, atunci ai găsit o oportunitate.” Viziune care l-a ajutat să construiască o echipă de încredere și să ducă Leader Team Broker într-o zonă unică pe piața locală: produse de asigurare de nișă. Așa au apărut primele polițe pentru evenimente, expoziții de artă, și ulterior produse mult mai specializate, în industrii precum aeronautica, industria navală și, în final, cyber security.

Astăzi, Leader Team Broker are șapte angajați permanenți și colaborează cu aproximativ 20 de specialiști externi. Cifra de afaceri a ajuns la circa 12 milioane de euro, cu accent pe consolidarea produselor unice pe piață și extindere internațională. Leader Team Broker are clienți în 24 de țări din Uniunea Europeană, plus Regatul Unit. Fără a avea angajați în afara țării, compania lucrează exclusiv online, încheind contracte și gestionând relații prin e-mail și telefon. Acest model i-a permis o extindere rapidă pe piețe unde inovația în asigurări este la mare căutare.

Când ambiția bate criza

În primii trei ani, compania a fost pe pierdere, dar o altă perioadă s-a dovedit nefastă pentru ineditul business. „Cele mai dificile momente nu au fost anii de început, ci criza din 2008–2009, când practic am fost nevoiți să o luăm de la zero”, povestește Răzvan Rusu. La acea vreme avea doar trei angajați și câțiva clienți care pariaseră pe munca sa. Părea suficient pentru o creștere lentă, dar constantă. A urmat, însă, colapsul pieței. Clienții s-au retras, banii s-au evaporat și, într-un sector deja dificil, antreprenorul s-a trezit „în mijlocul unei furtuni”. Atunci a înțeles că are două opțiuni: să închidă totul sau să schimbe radical strategia. A ales a doua variantă.

Ce a urmat a fost o tranziție de la modelul clasic de broker de asigurări — aglomerat, previzibil, competitiv până la sufocare — către soluții personalizate, de nișă, pentru clienți corporate și proiecte complexe. Această reinventare nu a însemnat doar salvarea afacerii, ci și poziționarea ei ca un jucător inovator pe o piață altfel aglomerată. Printre clienții săi se numără inclusiv selleri de pe Amazon, dar și persoane fizice care caută asigurări de sănătate, călătorii sau RCA și CASCO. Portofoliul este divers, dar orientat clar către nevoile complexe și în continuă transformare ale unui public din ce în ce mai specializat.

Un exemplu concret? Asigurarea de răspundere profesională IT & Cyber Risk, vândută pentru prima oară în România de Leader Team, a devenit unul dintre cele mai cerute produse la nivel european. La fel s-a întâmplat cu polițele dedicate sellerilor de pe Amazon, imediat ce acestea au devenit obligatorii în UE. Iar, în ultimii doi ani, compania s-a concentrat strategic pe două domenii în plină dezvoltare în România, energia regenerabilă și infrastructura rutieră.

În perioada următoare, compania a bugetat investiții de aproximativ 100.000 de euro, iar direcția este clară: tehnologizare, protecție cibernetică și dezvoltarea unui sistem eficient de gestiune.