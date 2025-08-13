Premierul a solicitat instituțiilor din subordinea Guvernului să prezinte până pe 22 august măsuri de reorganizare

Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului ca până la 22 august să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță, urmând ca până la sfârșitul lunii august, Executivul să pregătească un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, prim-ministrul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcții principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor.

‘Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală’, a declarat Ilie Bolojan, citat în comunicat.

În context, prim-ministrul a solicitat partenerilor de dialog să facă ‘ un calcul corect’.

‘Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate’, a arătat Bolojan.

De asemenea, premierul a cerut coordonatorilor celor 36 de instituții să analizeze soluțiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată.

Totodată, a solicitat instituțiilor să analizeze integrarea soluțiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluțiile individuale duc la insularizarea serviciilor și creșterea costurilor.

La întâlnire, din partea guvernamentală au mai participat vicepremierul Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.