Premierul Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în mod cert, acolo unde, în baza unui calcul corect al numărului de angajaţi, se constată că personalul este supradimensionat, vor avea loc reduceri de personal, el arătând că costul reducerii deficitului trebuie preluat şi de către aparatul de stat, care în multe locuri, este supradimensionat. El a menţionat că în peste 700 de unităţi administrativ-teritoriale, care au personalul, chiar cu noua grilă, mai mic, nu trebuie să facă absolut nimic.

”În mod cert, acolo unde, în baza unui calcul corect al numărului de angajaţi, se constată că personalul este supradimensionat, vor avea loc reduceri de personal. Având în vedere că se propune o reducere a cheltuielor cu salariile de 10%, ţinându-se cont de toate economiile care s-au făcut în anul trecut – de exemplu, educaţia preuniversitară nu va fi afectată, pentru că au fost creşterile de norme care au însemnat oricum reduceri de cheltuieli -, fiecare minister, fiecare autoritate, analizându-şi specificul respectiv, va putea lua măsurile de rigoare, în aşa fel încât instituţia să funcţioneze în bună regulă”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la RRA, despre reforma administraţiei.

Şeful Executivului a precizat că, ”în condiţiile în care avem deficitele pe care le avem, costul reducerii deficitului trebuie preluat şi de către aparatul de stat, care în multe locuri, este supradimensionat”.

”Se vede foarte clar din analiza structurii administraţiei publice locale că, dacă s-ar aplica această lege, în peste 700 de unităţi administrativ-teritoriale, deci de primării, care au personalul, chiar cu noua grilă, mai mic, deci nu trebuie să facă absolut nimic. Dar celelalte au un personal supradimensionat. Deci două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal”, a subliniat şeful Executivului.

El a menţionat că ”sunt nişte costuri pe care tot românii le plătesc şi e un aspect nu doar de irosire de resurse, ci şi de inechitate faţă de oamenii care muncesc din greu în România, în sectorul public, în sectorul privat”.

”Din taxele lor acoperă aceste costuri salariale şi, în loc să avem mai multe drumuri în condiţii mai bune, servicii de sănătate mai bune, nu putem să le îmbunătăţim din cauza faptului că aceste resurse nu pot fi direcţionate acolo, fiind consumate în altă parte”, a explicat şeful Executivului.