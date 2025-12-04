Preşedintele Nicuşor Dan, despre bugetul pe 2026: Niciunul din partidele din coaliţie nu vorbeşte de creşteri de taxe

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuir, despre bugetul pe 2026 ,că niciunul din partidele din coaliţie nu vorbeşte de creşteri de taxe, dar poate e posibil să se mai reducă nişte investiţii, să se mai eşaloneze iar asta e o discuţie care o să fie complicată, între partide.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă le poate garanta românilor că anul viitor nu vor creşte taxe şi impozite, în condiţiile în care e nevoie de o economie de 2% din PIB ca să ne încadrăm în ţinta de deficit de 6% anul viitor.

”Coaliţia a luat nişte măsuri care se aplică proporţional, adică pe TVA, e o aceeaşi măsură care a fost luată şi care în bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni. Dacă, cu măsurile de acum, noi am reuşit să coborăm de undeva pe la 10 unde eram în realitate la 8,4, pe aici o să ne încadrăm, cu aceleaşi măsuri, deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a arătat că ”niciunul din partidele din coaliţie nu vorbeşte de creşteri de taxe”.

”Poate e posibil să se mai reducă nişte investiţii, să se mai eşaloneze nişte investiţii. Asta e o discuţie care o să fie complicată, în coaliţie, tot timpul când tai e complicat, dar pe taxe, nu văd”, a precizat Nicuşor Dan.