Președintele Nicușor Dan, o nouă întâlnire, luni, cu liderii fostei coaliții de guvernare

Președintele Nicușor Dan ar urma să se întâlnească luni dimineața cu liderii fostei coaliții de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR – pentru a discuta despre formarea unei majorități care să poată duce la învestirea unui viitor guvern.

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv.

După ce Eugen Tomac, desemnat inițial candidat la funcția de prim-ministru, și-a depus mandatul, a fost desemnat pentru această funcție liberalul Adrian Veștea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcție.

Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la Summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluție pentru ieșirea din criza politică.

Președintele a menționat că, în această perioadă, a avut discuții ‘cu toată lumea’, iar liderii partidelor l-au informat despre discuțiile pe care le-au avut între ei.

‘În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. (…) La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate’, a afirmat șeful statului.

Mai mult, Nicușor Dan a subliniat că în prezent cele două propuneri de premier – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan – nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară.

‘Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Și nu o să le propun, ca să fac un exercițiu de imagine’, a afirmat el.

Nicușor Dan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare.