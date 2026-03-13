Prețul energiei electrice, în creștere cu aproape 57%, la nivelul lunii februarie

Energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț din ultimul an, majorându-se cu 56,92% în februarie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, pe fondul eliminării schemei de plafonare, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

La alimente, cele mai mari majorări de prețuri au fost în acest interval de timp la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 25,82%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 16,12% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 13%.

Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 13,55%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă – plus 9,81%, la pâine – 10,12% și la carnea de bovine – 11,79%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 8,5%. La ouă prețul s-a majorat cu 14,33%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii a urcat, în ultimul an, cu 7,51%, iar cel al vinului cu 6,09%.

Altă majorare importantă a prețurilor se constată și la peștele proaspăt, cu 8,04%, la ulei, cu 8,78%, la citrice, cu 9,94%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 3,88%.

INS menționează că există și reduceri de preț în februarie 2026 raportat la februarie 2025 la unele produse alimentare, cum ar fi: cartofi (-11,82%), fasole boabe și alte leguminoase (-4,54%), făină (-2,29%) și mălai (-1,27%).

O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu 0,36%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în februarie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat ca și luna trecută în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,4%, urmate de cele de apă, canal și salubritate, cu 17,21%, cele de igienă și cosmetică, plus 15,94%, și cele ale altor servicii cu caracter industrial, cu 15,96%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,90%, și la serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,86%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,52%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,59%, transportul urban și-a majorat tariful cu 10,02%, iar cel interurban rutier cu 7,99%.

Singura scădere de preț în această categorie a fost înregistrată în cazul tarifelor la serviciile aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 2,2%.

Tarifele serviciilor poștale care în ultimele luni își reduseseră cotele, de această dată, în februarie 2026 față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 3,08%.

La mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din februarie continuă să se mențină la energia electrică, +56,92%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), la cărți, ziare, reviste (10,15%), detergenți (9,01%), tutun și țigări (7,47%).

Nu în ultimul rând, medicamentele și-au majorat prețurile în februarie cu 4,18%, iar combustibilii cu 4,19%.

În perioada februarie 2026 – februarie 2025, spre deosebire de luna anterioară la perioadă, s-a înregistrat o singură scădere de preț la gaze, cu 4,57%.

Începând cu anul 2026, jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora majorându-se în februarie cu 1,54% față de ianuarie și cu 4,21% față de decembrie 2025.

În februarie 2026, comparativ cu februarie 2025, rata anuală a inflației scade la 9,31%, de la 9,62%, fiind a șaptea lună consecutivă în care inflația anuală se menține la peste 9%. Cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se la servicii, cu 11,37%.

În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 9,41%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,89%.

INS precizează că în calculul inflației începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările și completările ulterioare.