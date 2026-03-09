Prețurile recoltelor de cereale cresc, pe fondul riscurilor legate de aprovizionare

Cotația uleiului de palmier a urcat luni dimineață cu 10%, cotația grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor la energie și la îngrășăminte, iar analiștii avertizează că există riscuri legate de aprovizionarea cu cereale, transmite Bloomberg.

Perturbarea livrărilor de țiței în urma conflictului sporește atractivitatea biocombustibililor din plante, majorând cererea pentru uleiuri vegetale și porumb. Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz – o rută majoră pentru comerțul cu îngrășăminte – a dus de asemenea la creșterea prețului nutrienților pentru recolte, fermierii grăbindu-se să-și asigure aprovizionarea. În plus, temerile privind securitatea alimentară în perioada războiului ar putea determina unele țări să-și majoreze stocurile, inclusiv de grâu.

Cotația uleiului de palmier a înregistrat cel mai semnificativ avans din 2022, când principalul crescător – Indonezia – a oprit exporturile.

La bursa de la Chicago, cotația uleiului de soia, cel mai apropiat substitut al uleiului de palmier, a urcat cu 5%, și se îndreaptă spre cea mai îndelungată perioadă de creștere începând din 2008.

Cel mai tranzacționat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade a crescut cu peste 3%, după ce vineri înregistrase cel mai semnificativ avans din 2024. De asemenea, au urcat cotațiile porumb și soia boabe.

”Luni dimineața, piețele de cereale și de semințe oleaginoase au urmat tendințele din domeniul energiei. Cotațiile materiilor prime vor continua să crească în cazul escaladării războiului din Iran”, a apreciat Joe Davis, director la compania de brokeraj Futures International.

Investitorii sunt îngrijorați că prețurile ridicate la țiței afectează inflația pe plan global și creșterea economiei mondiale.

”Consumatorii din SUA ar putea vedea rapid creșterea prețurilor la pompă, apoi majorarea prețurilor alimentelor, dacă nu se modifică prețurile la îngrășăminte și la transport. Deși cei mai mulți fermieri și-au achiziționat deja necesarul pentru 2026, anul viitor ar putea simți efectele negative, dacă nu se redeschide curând Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat Davis.