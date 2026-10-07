Prima întâlnire dintre Niculescu și reprezentanții PSD va avea loc cel mai probabil joi

Premierul desemnat Luca Niculescu l-a contactat pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, iar cel mai probabil prima întâlnire dintre cei doi va avea loc joi.

Potrivit unor surse politice, Niculescu l-a sunat pe Grindeanu, iar cei doi au vorbit la telefon. În cursul zilei de miercuri se vor stabili amănuntele unei prime întâlniri, care va avea loc cel mai probabil joi.

Sursele citate au menționat că la întâlnire social-democrații vor să afle propunerile lui Luca Niculescu privind programul de guvernare și componența viitorului Executiv. La rândul lor, reprezentanții PSD îi vor prezenta premierului desemnat propriile propuneri, precum și condițiile în care formațiunea ar accepta să participe la guvernare. În cazul în care există compatibilități între cele două părți, discuțiile vor continua prin alte întâlniri și negocieri.

Sursele politice au precizat că prima discuție se va concentra în principal asupra programului de guvernare, urmând ca, în zilele următoare, PSD să decidă dacă va intra sau nu la guvernare.

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcția de prim-ministru a fost publicat marți în Monitorul Oficial al României.