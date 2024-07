Primul e-PARK din Europa: Moldova Innovation Technology Park (MITP)

Moldova Innovation Technology Park (MITP) este primul e-park din Europa, un pilon principal al industriei de tech și inovație din Moldova. Parcul și-a confirmat unicitatea prin adoptarea unui model de guvernanță multiparticipativă, având ca obiectiv poziționarea Republicii Moldova ca hub tehnologic prin atragere de talente și investiții globale. În prezent, Moldova Innovation Technology Park reunește peste 1800 de rezidenți activi, dintre care peste 250 sunt companii cu capital străin originare din peste 40 de țări.

Moldova Innovation Technology Park (MITP) a fost creat de Guvernul Republicii Moldova pentru o perioadă de 10 ani, recent fiind extins până în 2037 inclusiv în baza Legii parcurilor IT și a devenit cea mai mare comunitate tehnologică la nivel național și regional. Moldova este o țară cu un potențial extraordinar de inovare și dezvoltare a produselor digitale, unul dintre obiectivele MITP fiind de pilon central și punct de acces la o destinație regională de top pentru produse și servicii tech.

„Moldova Innovation Technology Park (MITP) reprezintă o piatră de temelie în transformarea Republicii Moldova într-un hub tehnologic regional de top. Cu sprijinul constant al guvernului și prin implementarea unor politici inovative, MITP a reușit să atragă talente și investiții globale, consolidând astfel poziția Moldovei pe scena tehnologică internațională. Viziunea noastră este să transformăm Moldova într-o destinație de top pentru tehnologie și inovație, iar rezultatele obținute până acum ne îndreptățesc să credem că suntem pe drumul cel bun.” – Marina Bzovîi, Administrator MITP.

Moldova Innovation Technology Park (MITP) a fost înființat în 2018 reunind în prezent peste 1800 de rezidenți activi, dintre care peste 250 sunt companii cu capital străin originare din peste 40 de țări precum: USA, România, Germania, Marea Britanie, Rusia, Italia, Ucraina, Franța, Olanda. Companiile cu capital străin din MITP activează într-o varietate de sectoare, începând cu dezvoltare software, procesarea datelor, administrarea paginilor web și continuând cu consultanță în IT și design specializat. Datorită mediului propice dezvoltării de afaceri tech în cadrul MITP, rezidenții parcului produc 5% din PIB, iar ponderea exportului de servicii tehnologice este de 90% din cifra totală de afaceri a rezidenților MITP.

MITP a devenit nu doar un hub tehnologic local, ci un actor cu un impact substanțial asupra economiei naționale și a relațiilor internaționale ale Moldovei în domeniul tehnologiei. Majoritatea specialiștilor IT din Moldova sunt angajați ai rezidenților MITP, peste 21700 de persoane. Angajații rezidenților Moldova Innovation Technology Park (MITP) beneficiază de salarii competitive, comparabile cu cele de pe piața europeană de IT. Salariului mediu lunar fiind de ≈2,100 EUR, iar datorită specificului MITP, salariul net primit de angajați este egal cu cel brut, fiind final impozitat.

Din dorința de a se adapta trendurilor globale, Moldova a introdus noțiunea de „formulă flexibilă de muncă“, o măsură inovativă, care permite flexibilitate și oferă un spațiu de manevră în negocierea condițiilor de lucru, aspect esențial atât pentru companiile rezidente, cât și pentru specialiștii IT. Oportunitatea nou deschisă are în vedere atât relațiile cu talentul și companiile ucrainene, dar poate fi și un instrument important și pentru afacerile din alte țări, care doresc să beneficieze de impozitul unic și de o legislație avantajoasă. MITP susține și elaborează programe care ajută rezidenții să angajeze specialiști de top, la nivel local sau regional. Exclusiv pentru rezidenții parcului a fost creat Programul „IT Visa” prin intermediul căruia rezidenții MITP pot angaja cetățeni străini, având posibilitatea de a obține permise de muncă în cadrul Programului IT Visa în condiții mai favorabile și pe termen mai extins. Mai multe detalii aici: https://mitp.md/p/web/itVisa

Procedura de obținere a titlului de rezident este simplă, gratuită și rapidă. Mai multe detalii privind modalitatea prin care companiile pot să devină rezidenți ai Moldova Innovation Technology Park aici: https://mitp.md/p/web/taxRegime#devino-rezident

Despre Moldova Innovation Technology Park (MITP)

Guvernul Moldovei a lansat MITP la începutul anului 2018 ca o platformă inovatoare cu un impozit unic de 7%, angajată să dezvolte ecosistemul tehnologic moldovenesc și să-i sporească competitivitatea la nivel regional. Rezidenților parcului le-au fost oferite proceduri simplificate de imigrare (Programul IT Visa), reducerea barierelor birocratice și o prezență virtuală.

MITP este punctul central de acces la cele mai bune servicii și stimulente din sectorul IT. MITP și-a dovedit unicitatea prin faptul că este o structură virtuală care operează într-un model de guvernanță multi-stakeholder.

Misiunea MITP este să acționeze ca un catalizator pentru investiții în sectorul IT prin promovarea unei politici guvernamentale flexibile, cultivarea unui mediu favorabil inovației TIC (Tehnologia informației și a comunicațiilor) și transformarea digitală a economiei printr-un sector IT puternic care poate deschide oportunități.

Creat pentru o perioadă de 20 ani, parcul reunește peste 1800 de rezidenți activi, dintre care peste 250 sunt companii cu capital străin originare din peste 40 de țări. Companiile rezidente generează 21.700 de locuri de muncă cu un salariu mediu lunar de 41.000 MDL și o cifră de afaceri anuală de peste 12,4 miliarde MDL.