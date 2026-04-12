Producătorul auto chinez Chery vrea să își majoreze producția în Europa

Chery vrea să își majoreze producția în Europa prin intermediul parteneriatelor cu alți producători auto, ceea ce îi va permite să utilizeze fabricile existente, au declarat o serie de directori de la constructorul auto chinez la un eveniment organizat recent la Paris, informează Reuters.

‘Compania caută alte capacități de producție în Europa’, a declarat Lionel French Keogh, director comercial pentru Franța la Chery Automobile, cu ocazia lansării mărcilor Omoda și Jaecoo în Franța, eveniment care a avut loc vineri seară.

La rândul său, președintele Chery, Yin Tongyue, le-a spus jurnaliștilor că firma preferă să utilizeze capacitatea de producție existentă în loc să investească masiv într-o nouă fabrică de asamblare. ‘Aceste procese necesită timp și efort, dar în principal stabilirea parteneriatelor locale potrivite. Sper cu vom avea noutăți în lunile următoare’, a spus Yin. Președintele Chery a refuzat să comenteze cu ce producători auto poartă discuții sau câte țări are în vedere. Dar a spus că Franța se află pe lista potențialelor locații.

La fel ca rivalul chinez BYD, Chery a înregistrat o creștere rapidă de la lansarea vânzărilor în Europa în 2023. Anul trecut, vânzările sale europene au crescut de aproape șase ori, ajungând la 120.147 de vehicule, de la 17.035 unități în 2024, conform datelor firmei de consultanță Dataforce.

Mai multe mărci chinezești au intrat deja pe piața din Europa, iar altele se gândesc să înceapă vânzările pe continent.

Chery, cel mai mare exportator de automobile din China, a investit deja printr-un joint venture cu Ebro într-o fostă fabrică de asamblare Nissan din Barcelona. Producătorul auto își propune să atingă o producție de 200.000 de unități anual în acea fabrică până în 2029. Dar această producție nu va fi suficientă pentru a satisface cererea de mașini Chery, și nici pentru a se adapta la tarifele Uniunii Europene pentru vehiculele electrice chinezești sau pentru a îndeplini cerințele europene privind conținutul local în mașini.

Franța este una dintre ultimele piețe auto europene majore unde Chery lansează mărcile Jaecoo și Omoda. Compania va lansa și un model Chery și ar putea lansa și un mic SUV electric în Franța până la sfârșitul anului, au precizat directorii companiei.

Anul trecut, vânzările globale ale Chery au crescut cu aproape 7%, ajungând la 2,8 milioane de vehicule. Piețele din afara Chinei au reprezentat peste 47% din vânzări.