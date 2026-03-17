Producția de energie în centrale electrice eoliene a crescut cu aproape 40% în prima lună din acest an

Producția din centralele electrice eoliene a fost de 696 milioane kWh în prima lună a acestui an, în creștere cu 39,8% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce energia solară produsă în instalații fotovoltaice a scăzut cu 2%, totalizând 146,8 milioane kWh, față de luna ianuarie 2025, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică.

Producția din hidrocentrale a depășit 1,179 miliarde kWh în luna ianuarie 2026, înregistrând un avans de 35,3% față de acceași perioadă din 2025. În centralele nuclearo-electrice s-a consemnat o scădere a producției cu 3,4%, până la 987,2 milioane kWh.

Producția din termocentrale a fost de 1,917 miliarde kWh, în creștere cu 0,9% (17,7 milioane kWh).

În luna ianuarie 2026, producția internă a însumat 1,407 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 26.200 tep (-1,8%) față de perioada corespunzătoare din anul trecut, iar importul a fost de 1,374 milioane tep, în creștere cu 79.400 tep (+6,1%).

Resursele de energie primară au crescut cu 1,9% în ianuarie 2026, la 2,78 milioane tep, iar cele de energie electrică au consemnat un avans de 3,9%, până la 6,36 miliarde kWh.

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 4,651 miliarde kWh, cu 3,6% mai mare față de perioada 1 – 31 ianuarie 2025.

Potrivit datelor INS, consumul final de energie electrică în economie a crescut cu 5,4%, în timp ce iluminatul public și consumul populației au înregistrat o scădere cu 5,7%, respectiv 1,9%.

Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 662,2 milioane kWh, în creștere cu 26,7% (139,6 milioane kWh).

Exportul de energie electrică a fost de 1,051 miliarde kWh, în scădere cu 5,5% (61 milioane kWh).