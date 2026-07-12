Producția de motorină a Rusiei acoperă 65% din cerere după atacurile ucrainene

Producția de motorină a Rusiei a scăzut la un nivel echivalent cu doar 65% din consumul mediu sezonier, după ce atacurile ucrainene au dus la oprirea activității la unele mari rafinării, conform surselor și calculelor Reuters.

Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi care permite Kremlinului să își finanțeze efortul de război.

Pagubele au provocat oprirea operațiunilor la multe rafinării, inclusiv NORSI și Omsk, cei mai mari producători de motorină ai țării. Un alt mare producător de motorină, rafinăria Saratov, a fost de asemenea forțată să oprească producția, au declarat surse din industrie. Acesta au adăugat că producția de motorină este sub nivelul necesar în această perioadă a anului, când vremea însorită majorează cererea de călătorii cu 40.000 – 45.000 tone metrice pe zi, sau aproximativ 35%.

În iunie, deficitul zilnic a fost de 25%.

Cererea zilnică de motorină în Rusia, al treilea mare producător global de petrol, este de aproximativ 115.000 – 120.000 ton în perioada de vârf a consumului din vară, susțin sursele.

Ministrul Energiei din Rusia nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii.

De asemenea, în urma atacurilor Rusia a interzis miercuri exporturile de motorină și începe în iulie importul de combustibil, ca parte a măsurilor de a rezolva problemele extinse în aprovizionarea cu benzină și motorină, a anunțat vicepremierul rus Alexander Novak.

‘Astăzi a fost introdusă o interdicție a exporturilor de motorină și aceasta va face posibilă majorarea aprovizionării pieței interne’, a declarat oficialul. Aceasta a admis că situația combustibilului rămâne complexă și a recunoscut că ‘e clar că actuala situație la benzinării provoacă îngrijorări în rândul opiniei publice’.

Interdicția, care include producătorii de combustibil, va fi în vigoare până în 31 iulie, a informat Guvernul.

În plus, Rusia a început să importe combustibili. Livrările de benzină și motorină din Belarus către Rusia au atins un nivel lunar record în iunie, iar alte surse au spus că Rusia importă motorină din India.

Traderii spun că până la 6.000 tone de motorină pe zi sunt livrate din țara vecină Belarus către Rusia, care accesează și rezervele.