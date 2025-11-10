Profitul net al Băncii Transilvania a crescut cu 7,9% în primele nouă luni, la 2,92 miliarde lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024

Profitul net al Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România, la finalul primelor nouă luni ale anului, a fost de 2,92 miliarde lei, în creştere cu 7,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024. Profitul net consolidat al Grupului BT a fost de 3,27 miliarde lei în primele nouă luni ale anului, în scădere de la 3,9 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2024.

Veniturile operaţionale ale Grupului BT au crescut, la finalul primelor trei trimestre, la 8,46 miliarde lei de la 7,22 miliarde lei, la 30 septembrie 2024, în timp ce veniturile operaţionale la nivel individual ale Băncii Transilvania au urcat la 7,14 miliarde lei, faţă de 5,97 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Profitul net al Băncii Transilvania în trimestrul al treilea din 2025 a fost de 1,15 miliarde lei, +12,3% mai mare decât în trimestrul al doilea din acest an şi +27,5% comparativ cu trimestrul al treilea din 2024. Profitul net al Băncii Transilvania, la finalul lunii septembrie 2025, a fost de 2,92 miliarde lei, +7,9% mai mult decât aceeaşi perioadă a anului 2024, dinamică impactată mai ales de creşterea taxei bancare”, arată raportul băncii.

Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă a depăşit pragul de 65%, +8 pp (puncte procentuale) peste valoarea din decembrie 2024, reprezentând utilizarea mai intensă a resurselor atrase, apetit pentru creditare, precum şi o strategie eficientă de gestionare a riscului de credit. La nivel consolidat, raportul creditelor brute/depozite s-a apreciat cu 5 pp, ajungând la 65,9%.

Rata creditelor neperformante BT, conform definiţiei EBA, este de 2,56%, la 30 septembrie 2025.

Cheltuielile nete cu ajustările de depreciere, pierderile aşteptate pentru active şi provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare la nivel individual au crescut până la 549,1 milioane de lei, generând un cost al riscului care se menţine sub 1% (0,72%).

Solvabilitatea Băncii Transilvania este de 20,28%, cu profitul net aferent primului semestru încorporat în fondurile proprii.

Profitul net consolidat al Grupului BT a fost de 3,27 miliarde lei în primele nouă luni ale anului, în scădere de la 3,9 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2024.

Profitul Grupului BT a fost de 1,3 miliarde lei în trimestrul al treilea din 2025, +18,6% faţă de trimestrul al doilea din 2025.

Activele totale au atins valoarea de 213,2 miliarde lei la 30 septembrie 2025, +3% faţă de 31 decembrie 2024 şi +6,7% faţă de 30 septembrie 2024.

Creditele şi creanţele din leasing nete au ajuns la 104,2 miliarde lei, +8,1% faţă de 31 decembrie 2024 şi +10,7% faţă de 30 septembrie 2024.

„Banca Transilvania a înregistrat o creştere solidă a activităţii, susţinută de investiţii semnificative în tehnologie, reţea, echipă şi în fundaţia operaţională a băncii, depăşind în acelaşi timp pragul de 20 de miliarde de euro în credite nete. Toate acestea, împreună cu dezvoltarea infrastructurii BT, pregătesc banca pentru noi etape de dezvoltare. Mediul economic continuă să fie provocator, dar rămânem încrezători că România va reveni, într-un orizont mediu, la creştere economică peste media europeană”, declară Ömer Tetik, director general BT.

Banca Transilvania a finanţat companiile cu 16 miliarde lei, iar populaţia, cu 10,5 miliarde lei, în primele nouă luni ale anului. 46% din creditele pentru persoanele fizice sunt imobiliare/ipotecare, iar 54% sunt credite de consum fără ipotecă sau alte tipuri de finanţări pentru nevoi personale.

Economiile clienţilor BT au ajuns la 161,5 miliarde lei, +7,1% faţă de 31 decembrie 2024, respectiv +13,1% comparativ cu septembrie 2024.

Venitul net din dobânzi al băncii este în creştere cu 20,2% faţă de primele trei trimestre ale anului 2024, iar evoluţia trimestrială arată o creştere de +4,1% în T3 2025.

Venitul net din taxe şi comisioane este mai mare cu 12,1% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului anterior, pe fondul creşterii activităţii BT şi +2,8% mai mare faţă de trimestrul precedent.

Venitul net din tranzacţionare a atins 682,5 milioane lei la nivel individual, +45,4% faţă de primele nouă luni ale anului 2024.

Numărul de operaţiuni realizate de clienţii persoane fizice şi companii prin toate canalele băncii a înregistrat o creştere de 18,8% în primele nouă luni ale anului 2025 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.