Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 27% în 2025

OMV Petrom a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 3,1 miliarde lei, în scădere cu 27% comparativ cu anul anterior, a anunțat, miercuri, compania.

Potrivit reprezentanților grupului, profitul a fost afectat de ajustări nete de depreciere de 2,2 miliarde lei, legate în principal de obligațiile de abandonare conform principiilor convenite între OMV Petrom și statul român, precum și de ajustări de depreciere pentru activele din E&P (explorare și producție).

‘2025 a fost un an important pentru implementarea Strategiei 2030, an în care am obținut rezultate tangibile pentru toate proiectele noastre strategice, susținute de investiții de aproximativ 7,8 miliarde lei. Profitul net a scăzut cu 27%, ajungând la circa 3 miliarde lei, fiind afectat de ajustări de depreciere pentru obligații de abandonare și pentru creșterea impozitării E&P, în timp ce rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale din 2025 a scăzut cu 10%, până la aproximativ 5,2 miliarde lei. Contribuția noastră la bugetul de stat prin taxe și dividende a rămas robustă, de circa 16 miliarde lei. Într-o piață volatilă, rezultatele noastre au evidențiat reziliența modelului de afaceri integrat, performanța activităților din downstream compensând parțial impactul prețurilor mai mici ale țițeiului. Aceste evoluții au fost vizibile mai ales în al patrulea trimestru’, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, citată într-un comunicat al companiei.

Conducerea grupului se așteaptă la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a prețurilor și o creștere economică lentă, într-un context geopolitic complex.

‘Menținerea disciplinei stricte a costurilor și un cadru fiscal și de reglementare stabil sunt esențiale pentru a ne menține capacitatea de a executa investiții record de circa 9 miliarde lei. Privind spre viitor, în condițiile în care securitatea energetică devine din ce in ce mai importantă, iar cererea de hidrocarburi se menține solidă, am ajustat mai multe ținte strategice în linie cu dinamica estimată a pieței. Ne păstrăm focusul pe tranziția energetică, ajustând țintele noastre de GES (gaze cu efect de seră n.r.) în contextul acestor schimbări in profilul cererii’, a subliniat Verchere.

Conform comunicatului, rezultatul din exploatare CCA al grupului, excluzând elemente speciale, a fost în 2025 de 5,2 miliarde lei, mai mic cu 10% față de anul precedent, în principal influențat de prețurile și volumele mai mici de țiței.

Investițiile organice au atins un nivel record de 7,7 miliarde lei, în creștere cu 23%, determinate în principal de investițiile mai mari pentru proiectul Neptun Deep. Investițiile totale au crescut la 7,8 miliarde lei, cu 9% peste cele din anul precedent.

Contribuția la bugetul de stat a rămas stabilă, la aproximativ 16 miliarde lei.

În ceea ce privește activitatea de Explorare și Producție, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a scăzut cu 27%, ajungând la 2,174 miliarde lei, în principal din cauza prețurilor și volumelor mai mici de țiței.

Producția a scăzut cu 4%, la 104.500 barili echivalent petrol (bep) pe zi – al doilea cel mai bun rezultat înregistrat în ultimii opt ani, cu un declin mai accentuat al producției de țiței și condensat, în timp ce producția de gaze naturale a rămas stabilă.

Costul de producție a crescut cu 9%, la 17,8 dolari/bep, în mare parte atribuibil presiunilor externe, cum ar fi evoluțiile valutare și taxa pe construcții.

Pe partea de Rafinare și Marketing, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a rămas stabil la 2,453 milioane lei. Indicatorul marjă de rafinare a crescut cu 35% la 12,4 dolari/bbl în 2025. Rata de utilizare a rafinăriei a scăzut la 93% față de 97% în 2024, reflectând oprirea planificată din T2/25 și provocările în aprovizionarea cu țiței din T3/25.

Vânzările totale de produse rafinate au scăzut cu 5%, la 5,5 milioane tone, în timp ce vânzările cu amănuntul au rămas la același nivel de 3,2 milioane tone.

Activitatea de Gaze și Energie a înregistrat un rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale de 356 milioane lei, similar cu nivelul din 2024. Vânzările totale de gaze naturale au crescut cu 12% la 48,3 TW, cel mai mare nivel anual începând din 2021. Producția centralei electrice Brazi a fost de 4,7 TWh, față de 4,9 TWh în 2024, reprezentând 9% din mixul de producție al României.

Strategia 2030 a companiei prevede un buget total de investiții de aproximativ 11 miliarde, care este menținut. Ponderea alocată Proiectelor cu emisii reduse și zero de carbon se schimbă la circa 25% (de la aproape 35%) și cresc investițiile în Activitățile tradiționale și Dezvoltarea regională a gazelor naturale. Ținta de producție de hidrocarburi este mai mare: circa 170.000 bep/zi, susținută de investiții mai mari, facilitate de extindere a licențelor de producție.

În ceea ce privește proiectul Neptun Deep, va continua forajul de dezvoltare, concomitent cu avansarea fabricării echipamentelor și a lucrărilor de construcție la stația de măsurare a gazelor naturale; continuarea activităților de comercializare a gazelor naturale.

Se are în vedere prelungirea fazei de explorare pentru perimetrul Neptun. Sonda Anaconda-1 va fi forată după forajul de dezvoltare în proiectul Neptun Deep.

În Bulgaria – Han-Asparuh, campania de foraj de explorare a început în decembrie 2025, vizând forarea a două sonde. Parteneriatul s-a consolidat prin intrarea în acționariat a NewMed Energy (45%) și a companiei de stat BEH (10%).