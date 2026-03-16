PSD a depus amendamente la buget şi prezintă două surse de venituri suplimentare, ce totalizează 2,3 miliarde de lei, pe care Ministerul Finanţelor le-a trecut cu vederea

PSD a depus mai multe amendamente la buget, identificând două surse de venituri suplimentare la buget, ce totalizează 2,3 miliarde de lei, pe care Ministerul Finanţelor le-a trecut cu vederea, potrivit unor surse din PSD. Este vorba de recuperarea unei cote din arieratele la buget pe contribuţiile de asigurări sociale, unde PSD consideră că o ţintă de recuperare de 1,3 mld lei este absolut obligatorie şi Colectarea la buget a unei sume suplimentare din TVA de 1 miliard de lei, având în vedere creşterea preţului combustibililor care înseamnă majorarea veniturilor încasate de întreaga piaţă a combustibililor.

Social-democraţii arată că au identificat două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 miliarde de lei, pe care consideră că Ministerul Finanţelor le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat.

Este vorba de recuperarea unei cote din arieratele la buget pe contribuţiile de asigurări sociale. ”Totalul contribuţiilor sociale restante ale agenţilor economici este 3,7 miliarde lei, credem că o ţintă de recuperare de 1,3 mld lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanţe la buget înseamnă bani opriti din salariu de la angajaţi pentru CAS, dar neviraţi la stat”, arată PSD.

A doua sursă se referă la colectarea la buget a unei sume suplimentare din TVA de 1 miliard de lei, având în vedere creşterea preţului combustibililor care înseamnă majorarea veniturilor încasate de întreaga piaţă a combustibililor – una dintre cele mai importante ramuri ale economiei

”Din cele 2.3 mld lei, depunem amendamente pentru a completa finanţarea integrală a întregului Pachet de Solidaritate (necesare – 1,1 mld) şi pentru a compensa pierderea de venit in urma eliminării introducerii CASS pentru mame, veterani de război, deţinuţi (necesar – cca 500 mil), restul banilor rămânând la dispoziţia MFP pentru a fi realocaţi în interiorul bugetului, în funcţie de necesităţi”, spun social-democraţii.

PSD arată în amendamente că eliminarea CASS pentru veterani şi văduvele de război este un act de recunoştinţă pentru sacrificiul adus patriei, iar în cazul foştilor deţinuţi politici reprezintă o reparaţie morală pentru suferinţele îndurate în timpul dictaturii comuniste.

”Scutirea de contribuţie pentru invalizi are o dimensiune profund umanitară, deoarece aceştia se confruntă zilnic cu limitări şi dificultăţi majore. În acelaşi timp, prin susţinerea personalului monahal, statul transmite un semn de respect faţă de vocaţia şi austeritatea unei vieţi dedicate valorilor morale şi spirituale. Prin urmare, adoptarea acestui amendament nu reprezintă doar o ajustare fiscală, ci un gest de dreptate socială şi de solidaritate. Atunci când costurile pentru buget sunt reduse, dar beneficiul moral şi social este considerabil, o asemenea măsură devine nu doar oportună, ci şi necesară. România are datoria de a-şi arăta recunoştinţa faţă de veteranii şi văduvele de război, foştii deţinuţi politici, invalizi şi personal monahal, acordându-le un sprijin concret, care să le asigure demnitatea şi respectul pe care îl merită”, arată PSD.

Şi în cazul scutirii de CASS pentru mame, PSD arată că ”această scutire nu este un privilegiu, ci un sprijin firesc pentru mamele care traversează o perioadă de vulnerabilitate economică”.

”Veniturile lor sunt deja reduse în timpul concediului, iar costurile de creştere şi îngrijire a copiilor – cu atât mai mult în cazurile în care aceştia necesită terapii speciale sau tratamente medicale – sunt considerabile.

”Pe de altă parte, beneficiile menţinerii acestei scutiri se resimt la nivel macroeconomic. Orice investiţie în sprijinirea mamelor şi a copiilor trebuie privită ca o investiţie strategică în capitalul uman, singura resursă cu adevărat regenerabilă a unei naţiuni. Copiii de astăzi vor fi angajaţii şi inovatorii de mâine, iar responsabilitatea statului este să asigure un cadru care să permită dezvoltarea lor sănătoasă şi echilibrată. În concluzie, în faţa unui declin demografic alarmant şi a efectelor sale directe asupra pieţei muncii, sistemului de pensii şi atractivităţii economice a României, menţinerea scutirii de la plata contribuţiei CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere copil nu este doar o măsură de protecţie socială, ci o politică publică esenţială pentru asigurarea viitorului acestei ţări. Adoptarea amendamentului în acest sens înseamnă, în fapt, o investiţie în stabilitatea demografică, în echilibrul social şi în dezvoltarea durabilă a României”, precizează PSD.

Un alt amendament propune alocarea sumei de 1.100.000 mii lei credite de angajament şi credite bugetare pentru suplimentarea bugetului Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale , în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap, precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2.350.000 mii lei.

”În urma analizării propunerii de buget pentru anul 2026 a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, se constată că alocările bugetare prevăzute la Titlul 57 – Asistenţă socială sunt mai mici decât execuţia bugetară aferentă anului 2025 cu suma de 1,13 miliarde lei, respectiv cu aproximativ 2%. Pentru anul 2026, implementarea măsurilor de sprijin destinate categoriilor vulnerabile – respectiv acordarea sprijinului pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap (estimare de aproximativ 300 milioane lei), precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii (estimare de aproximativ 2,35 miliarde lei) – presupune un necesar total de finanţare estimat la aproximativ 2,65 miliarde lei”, subliniază PSD în amendament.

Potrivit PSD, Ministerul Finanţelor a aprobat o suplimentare bugetară în cuantum de 2,8 miliarde lei, din care suma de 1,25 miliarde lei este destinată compensării facturilor la energie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 27/2022, iar doar diferenţa de 1,55 miliarde lei este disponibilă pentru susţinerea măsurilor destinate categoriilor vulnerabile.

”În aceste condiţii, rezultă un deficit de finanţare de aproximativ 1,1 miliarde lei pentru acoperirea integrală a măsurilor propuse. În absenţa alocării suplimentare a acestor fonduri, implementarea integrală a măsurilor de sprijin destinate familiilor vulnerabile şi pensionarilor nu poate fi asigurată”, subliniază PSD.