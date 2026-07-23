PSD: Cu mâna PNL, USR îngroapă ANI și sacrifică aderarea la OCDE pentru a-și salva penalii

PSD respinge categoric tentativa PNL-USR de a ”perverti” reforma Agenției Naționale de Integritate, asumată în PNRR, în folosul celor care au încălcat normele de integritate impuse de lege, anunță un comunicat de presă al formațiunii.

”Partidul lui Dominic Fritz – sancționat definitiv de Înalta Curte pentru conflict de interese – rescrie legile integrității ca să-și scape membrii de anchetele ANI. Prețul: aderarea României la OCDE, aruncată în aer prin secretizarea totală a declarațiilor de avere și de interese. Există indicii că proiectul depus de PNL nici nu a fost discutat cu Comisia Europeană, deși e vândut public drept ‘jalon PNRR’. Aceasta este o fraudă politică în formă pură! Sub acoperirea proiectului PNL construit de fapt într-un grup de lucru informal, controlat de USR, au fost depuse amendamente croite cu dedicație pentru Dominic Fritz și pentru alți membri de partid precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean – ambii găsiți în conflict de interese. Pe noua lege, Fritz n-ar mai fi fost niciodată ‘în conflict de interese’. Legea nu se mai face pentru România. Se face pentru dosarele USR”, susțin social-democrații.

Potrivit acestora, amendamentele ”ascund” următoarele: aleșii locali scapă de conflictul de interese la emiterea și votarea actelor administrative; condiții cumulative care blochează interdicția de 3 ani aplicată de ANI; prag de integritate de două salarii minime – copia fidelă a ”pragului la abuz” pe care USR îl numea ”legalizarea hoției”; verificări limitate la 5 ani și clasarea dosarelor care ”durează prea mult” – scapă cine trage de timp; liber la banii publici către ONG-urile propriilor demnitari; declarațiile de avere și de interese – secretizate, anonimizate, scoase de sub ochii cetățenilor.

”Transparența averilor și controlul conflictului de interese sunt condiții-cheie ale aderării României la OCDE. PNL și USR aruncă la coș un obiectiv strategic național ca să salveze carierele unor lideri sancționați definitiv. Iar totul se negociază pe genunchi, fără Comisia Europeană, la pachet cu minciuna ‘PNRR’. PSD are, după întâlnirea de astăzi cu conducerea ANI, lista completă a amendamentelor care mutilează agenția. Le vom vota împotrivă pe toate, fără excepție. Românii trebuie să vadă că integritatea nu este doar un slogan de campanie, ci un set de principii care se aplică și pentru buzunarele liderilor USR”, transmit reprezentanții PSD.